Aynı Duygulara Beraber Yürürsek Başarılı Olacağız

Havaların aşırı sıcak olması ve kömür yığınları içerisinde oluşan gazların sıkışması sonrası Kömürcüler OSB'de faaliyet gösteren bir firmada yaşanan yangın ile Dilovası üzerine yayılan kötü koku ve gaz vatandaşlarca tepkiyle karşılanmıştı. Önceki gün Kömürcüler OSB önünde toplanan vatandaşlar burada tepkilerini dile getirmişlerdi. Yaşanan olay sonrası ertesi gün Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, OSB alanı içerisinde çıkan yangın alanında incelemelerde bulunarak OSB yetkilileri ile bir araya gelerek yaşanan olay üzerine incelemeler yaparak fikir alışverişinde bulundular.

ALKAN VE ŞAYİR, VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Kaymakam Asım Alkan, Başkan Şayir ve İlçe Başkanı Yıldırım, incelemenin ardından vatandaşları bilgilendirmek ve onların taleplerini dinlemek için akşam saatlerinde Dilovası Kültür Merkezi’nde mahalle muhtarları, STK Başkan ve temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldiler. Toplantıya ayrıca Çevre İl Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk’te katıldı.

GEREKLİ UYARILARDA BULUNDUK

Kültür Merkezi’nde yapılan toplantı da vatandaşlara hitap eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, “Yaşanan kötü koku sonrası halkımız önceki gün akşam OSB önünde toplanarak seslerini dile getirmek istediler. Sonra ki gün Dilovası Belediye Başkanımızla birlikte Kömürcüler OSB’ye giderek sorun ve çözüm noktası konusunda görüşmeler yaptık. Nitekim yangının kısa sürede söndürüleceğini belirtmelerinin ardından yapılan çalışma sonrası sözlerinde durarak yangın kısa sürede söndürüldü ve koku ortadan kaldırılmış oldu. Yaşanan bu olay sonrası tedbirlerini almayan firmaya 265 bin lira kadar cezai işlem uygulandı. Bundan sonra da aynı olayların yaşanmaması için gerekli uyarılarda bulunduk. Bugün de burada yaşanan olay hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldik. Sizleri dinleyerek neleri yapmamız konusunda fikir birliği yapacağız.”dedi.

SÖZ VERDİK; KALDIRACAĞIZ!

Kaymakam Alkan’ın ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmada “Halkımızın yaşadığı sorunları bu bölgede oturan bizlerde birebir yaşadık. Ailelerimizde yaşadı. Yaşanan vahim olayla ilgili gerekli görüşmelerimizi yaptık. OSB’yi Allah’ın izniyle kaldırıyoruz. Söz verdik. Bakanımız söz verdi. Kaldıramazsak sizlerin yüzüne bakamayız. Konuyu Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler takip ediyoruz.

SİYASETE ALET ETMEYELİM

Bu konu hepimizi ilgilendiren toplumsal bir konudur. Dilovası’nın sorunudur. Bunu hep birlikte ortak hareket ederek güç birliği yaparak çözeceğiz. Siyasete alet etmeyeceğiz. Konuyu sulandırmayacağız. Dünde Ankara’da Bakanımızla yaptığımız toplantıda Valimiz, Bölge Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizlerde oradaydık. Yine konu Kömürcüler OSB’nin kaldırılmasıydı.

HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM

Halkımızın OSB’den kaynaklı sorunlarını çok iyi biliyorlar. Dün akşam da yaşanan sıkıntıları kendilerine anında ilettik ve Valimizle görüşerek olaya el attılar. Yangın söndürüldü ve koku sona erdi. Sizden ricam sağduyulu olalım, hep birlikte ortak hareket edelim.”dedi.

DİLOVASI’NDA TEDBİRLERİMİZİ ARTIRACAĞIZ

Başkan Şayir’in ardından kısa bir konuşma yapan İl Çevre Müdür Yardımcısı Cengiz Öztürk ise yaptığı açıklama da “Kömürcüler OSB’de yaşanan yangın sonrası etrafa yayılan koku nedeniyle Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları sonrası dün akşam sabaha kadar Kömürcüler OSB alanında yangın hakkında bilgi alıp söndürülmesi için çalışmalarımızı yaptık. Teknik anlamda sabah saatlerinde yangın söndürüldü. Yaşanan olay sonrası Veliliğimiz ve İl Çevre Müdürlüğümüz gerekli firmaya gerekli tedbirleri almadığı gerekçesi ile 265 bin lira cezai işlem yaptı. İl Çevre Müdürlüğü olarak bundan sonra Dilovası’nda ki ekiplerimizi çoğaltacağız. Bu ve buna benzer çevre sorunlarının yaşanmaması için anında müdahale etmek için elimizden geleni yapacağız.”dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ MÜJDEYİ VERECEK