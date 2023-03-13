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Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak Yemek İhtiyacını Karşılıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde on binlerce kişi için 3 çeşit yemek çıkararak yaraları sarıyor. Mobil afet tırında ise günde 15 bin ekmek üretiliyor.

Aynı Sofrada Yüzlerce Depremzedenin Sıcak Yemek İhtiyacını Karşılıyorlar

13 Mart 2023 Pazartesi 13:00

                                           
 
 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde on binlerce kişi için 3 çeşit yemek çıkararak yaraları sarıyor. Mobil afet tırında ise günde 15 bin ekmek üretiliyor. 
 
  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’ın Defne ilçesinde kurulan çadır kentin hemen yanında konuşlandırılan afet mutfağında depremzedelerin en büyük ihtiyaçlarından biri olan sıcak yemek ihtiyacı karşılanıyor. Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğlen ve akşam olmak üzere de 3 çeşit 10 bin sıcak yemek hazırlıyor. Mobil afet tırı ise 15 bin ekmek üretiyor. Aynı sofrada yüzlerce kişiyi ağırlıyor. 





                              


İHA
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