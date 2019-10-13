Azerbaycan Ziyaretim

An İtibari ile Azerbaycan’a Gidiyoruz
Küresel Gazeteciler Konseyi toplantısına katılmak üzere Azerbaycan’a gidiyoruz. Toplantıda “İpek Yolunda Azerbaycan” Belgeselini sunacağım.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in misafiri olarak yurt içi ve yurt dışından çok sayıda basın yayın medya kuruluşu temsilcisi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitmek üzere yola çıktık.
Toplantıda sunacağım İpek Yolu’nda Azerbaycan Belgeselini sizlerle paylaşıyorum.
Küresel Gazeteciler Konseyi genel başkanı Mehmet Ali Dim Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri bakanlıklarının ortaklaşa organize ettiği Azerbaycan toplantısının programı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Belgesel tadında Azerbaycan’da Devri Alem
Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak ilk kez 2004 yılında gittiğimiz Azerbaycan ile ilgili bu güne kadar birçok yazı yazmış ve belgesel çekmiştik. Son olarak Türk Konseyi’nin daveti ile gidip yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.
Küresel Gazeteciler Konseyi
AZERBAYCAN MEDYA BULUŞMASI PROGRAMI
13 Ekim 2019 Pazar
Havaalanında karşılama, Pullman Otel’e yerleşme
09:30- Kahvaltı (Otelde)
10.30 - Türk Konseyi Dışişleri Bakanları toplantısına hareket ve toplantıya katılım. (Bulvar Otel)
13.00 Öğle Yemeği ve toplantı için Pullman Otel'e hareket
15:00 - Azerbaycan KGK Medya Buluşması açılışı
-Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşları
-Protokol konuşmaları
(Türkiye ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı konuşmaları)
-Plaket ve hediye sunumu
16:45- Çay molası
17:00 - PANEL
Moderatör: Aynur Camalkızı
1. Sosyal Medyanın rolü - Azer Hasret
2. İpekyolunda Azerbaycan - İsmail Kahraman
3. Dünyada bilginin yeri ve önemi - Hikmet Babaoğlu
3. Hüseyin Baraner - Azerbaycan'ın turizm potansiyeli
5. Yeni medya düzeni - Rauf Arifoğlu
6. Türk dünyası medya işbirliği ve haber takası projesi - Salih Zeki Sarıdanişmet
18. 00 Çay Molası
18.15 KGK Meclisler toplantısı (Üyelerle)
20:00 - Akşam yemeği
08:00 – Kahvaltı (Otelde)
09.00 Otelden çıkış
10:00 - Azerbaycan Medyasıyla Buluşma ve ortak toplantı (AzerTac, Trend, Report, APA, Yeni Musavat, Hazar)
11.30 Turizm Bakanlığı ve Karabağ Komitesi ile görüşme
13:00 - Pullman Otel'e hareket ve otelde öğle yemeği.
14:30 - Şehir turu için hareket (Haydar Aliyev Center, İçeri Şehir, Çeşme Meydanı, tarihi ve turistlik yerler)
17.00 Serbest zaman
20:00 - Akşam yemeği (Azeri Sofrası ve canlı müzik)
22:00 - Otele dönüş için hareket ve istirahat
08:00 - Kahvaltı (Otel)
09:00 - Guba'ya hareket
11:30 - Guba'da çay, kahve ve kek ikramı
12:00 - Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na ziyaret
13:30 - Öğle yemeği ve hediye sunumu
14:30 – KONFERANS
Konu: Dünyadaki çatışmalar ve Medya
Konuşmacılar : Farid Shafiyev, Tural Ganjaliyev ve diğerleri
16:30 - Bakü'ye dönüş
18:00 - Serbest zaman
20:00 - Akşam yemeği
03.00 Otelden çıkış, havaalanına hareket ve VİP salonunda check-in ve uğurlama
Belgesel Tadın da Azerbaycan da Devri Alem
Bizler Can Azerbaycan’da İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com
olarak araştırma ve kültürel çalışmaları yaparken sizleri daha önce www.devrialem.tv
olarak çektiğimiz Azerbaycan Belgeseli ile baş başa bırakıyoruz