Azerbaycan Ziyaretim

An İtibari ile Azerbaycan’a Gidiyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in misafiri olarak yurt içi ve yurt dışından çok sayıda basın yayın medya kuruluşu temsilcisi ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitmek üzere yola çıktık.

Küresel Gazeteciler Konseyi genel başkanı Mehmet Ali Dim Azerbaycan ve Türkiye Dışişleri bakanlıklarının ortaklaşa organize ettiği Azerbaycan toplantısının programı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Belgesel tadında Azerbaycan’da Devri Alem

Araştırmacı gazeteci ve belgesel yönetmeni olarak ilk kez 2004 yılında gittiğimiz Azerbaycan ile ilgili bu güne kadar birçok yazı yazmış ve belgesel çekmiştik. Son olarak Türk Konseyi’nin daveti ile gidip yazdığım yazıyı sizlerle paylaşıyorum.