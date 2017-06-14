Azerbaycan'da ipek yolu ile belgesel tadında devri alem

Önümüzdeki günlerde bir çok tv kanalında yayınlanacak programda belgesel tadında kadim ipek yolu takip edilerek. Azerbaycan'daki ipek yolu şehirleri. Gence Şeki Şamahi ve Bakü tanıtılacak. Devri alem belgesel programı olarak hazırladığımız Azerbaycan belgeselini aşağıda verdiğimiz lingden indirip izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=kZQl-5TupdE
İpek yolu meraklılarına armağan Moderin ipek yolunun ilk yolcuları değerli ipek yoluna Gönül veren arkadaşlar İpek yolu ile Azerbaycan da Devri alem belgeselimizi Ramazan ve bayramı hediyesi olarak ilgi ve bilgilerinize sunarken İpekyolu ile. Kazakistan'da devri alem belgeselimizin montajına devam ediyoruz.
Selam ve saygılarımızla
İsmail kahraman
www.seyyahyapim.com