Azerbaycan'da ipek yolu ile belgesel tadında devri alem

Türkçe konuşan ülkeler işbirliği konseyi Türk Keneş nin davet ve organizasyonu ile Moderin ipek yolu turunun Azerbaycan bölümünü devri alem farkı ile belgeselleştirdik.

Önümüzdeki günlerde bir çok tv kanalında yayınlanacak programda belgesel tadında kadim ipek yolu takip edilerek. Azerbaycan'daki ipek yolu şehirleri. Gence Şeki Şamahi ve Bakü tanıtılacak. Devri alem belgesel programı olarak hazırladığımız Azerbaycan belgeselini aşağıda verdiğimiz lingden indirip izleyebilirsiniz.