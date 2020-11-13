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Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Kazandığı Zafer Sevinçle Karşılandı

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatta elde ettiği zaferi gurur ve sevinçle karşıladıklarını bildirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Kazandığı Zafer Sevinçle Karşılandı

13 Kasım 2020 Cuma 12:09

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Dündar'ı Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'nde ziyaret etti.

Dündar, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman kardeş olarak, hilalin gölgesinde birleşmiştir. Azerbaycan'ın zaferini bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Osman Yurt, Azerbaycan'ın Ermenistan'a boyun eğmediğini vurgulayarak, "Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Türkiye ve Azerbaycan tek millet şuuruyla birbirine kenetlendi. Bu birlik ve beraberlik bilinciyle kardeş ülkemiz Azerbaycan, Ermenistan'a boyun eğmeyerek, Karabağ'ın zaferini ilan etti. Gururlu ve mutluyuz. İki ayrı devlet olarak görünüp bilinsek de aslında biz iki ülke, tek milletiz. Zaferin kutlu olsun can Azerbaycan." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi'nde bulunan Soykırım Müzesi'ni gezdi, anı defterine yaşadığı zafer mutluluğunu not düşerek, Azerbaycan halkını kutladı.










AA
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