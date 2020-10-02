AZERBAYCAN’IN HER DAİM YANINDAYIZ!

Ermenistan’ın 28 Eylül'de Yukarı Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla Azerbaycan sivil yerleşim yerlerini ve askerlerini hedef alan saldırılarını kınıyoruz. Ermenistan bu hatasından bir an önce vazgeçip koşulsuz geri çekilmelidir. Sivil yerleşim yerlerine yönelik yapılan bu saldırılarda hayatını kaybeden Azeri kardeşlerimize rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz.

Ermenistan’ın ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek yaptığı bu saldırı kabul edilemez. 30 yıla yakın süredir Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın işgali altındadır. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için barışçıl çözümleri desteklediğimizi de belirtmek istiyorum. Azeri kardeşlerimizin ve Azerbaycan devletinin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyor, Ermenistan’a karşı kendini müdafa etmek için başlattıkları savunmayı destekliyoruz.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu olarak şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Menderes Demir

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu

Genel Başkanı