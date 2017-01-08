Bundan 8 yıl önce, 3 Ocak 2009 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybeden Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve Gazetemiz İmtiyaz sahibi Yunus Kahraman’ın Babaları Mustafa Kahraman ve geçtiğimiz yıl 6 Ocak’da elim bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman eski çalışanımız Nevin Çalışkan’ın şahsında tüm ebediyete intikal eden geçmişlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okuttuk. Okunan hatimlerin de duasının yapıldığı mevlit programı Gazetemiz tesislerinde gerçekleştirilirken, çok sayıda sevenimiz, dostumuz bizleri bu günde yalnız bırakmadı. Katılan tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Aziz hatıralarını unutmadık!
Gebze Gazetesi olarak kaybettiklerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmaya devam ediyoruz.