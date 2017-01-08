Aziz hatıralarını unutmadık!

Bundan 8 yıl önce, 3 Ocak 2009 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybeden Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve Gazetemiz İmtiyaz sahibi Yunus Kahraman’ın Babaları Mustafa Kahraman ve geçtiğimiz yıl 6 Ocak’da elim bir trafik kazası sonucu hayata gözlerini yuman eski çalışanımız Nevin Çalışkan’ın şahsında tüm ebediyete intikal eden geçmişlerimizin ruhları için Kuran-ı Kerim okuttuk. Okunan hatimlerin de duasının yapıldığı mevlit programı Gazetemiz tesislerinde gerçekleştirilirken, çok sayıda sevenimiz, dostumuz bizleri bu günde yalnız bırakmadı. Katılan tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz.