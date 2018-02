Aziz Şehidimiz İlker Ağçay’ın ardından!

Türkiye ölüm kalım mücadelesi veriyor. Etrafında ki kuşatmayı kırmak için var gücüyle kırmaya kırarken, Afrin’de destanlar yazıyor. PKK terörüne karşı yurt içinde ve yurt dışında TSK ve Devletimiz büyük mücadeleler veriyor. Gebze’de şehidimiz var. Hain kurşunlarla, vatan için İlker Ağçay kardeşimizi şehit verdik. Binlerce Gebzeli şehidimizi ebediyete hep birlikte uğurladı. “Şehitler Ölmez, Vatan bölünmez.” diyoruz. Şehitlerimizi unutmayalım diyorum. Vefa borcumuz var, minnet borcumuz var diyoruz şehitlerimize.

Şehidimiz gönüllerde yaşayacak. Hiçbir zaman unutulmayacak ve verdiği mücadele minnet ve şükranla anılacak. Türkiye Cumhuriyeti devleti bugün kuşatılmaya çalışılıyor, beka sorunu var diyoruz. Evet Ölüm kalım mücadelesi içindeyiz. Dost bildiklerimiz, ülkemizi arkadan hançerlemeye çalışıyor. Müttefik dediklerimiz, stratejik ortak bildiklerimiz arkamızdan yıllarca bizi yok etmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Onların hileleri, düşmanlıkları olsun. Biz kanımızın son damlasına kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Bu aziz vatanı koruyacağız. Çünkü geçmişte de böyle oldu. Hatırlayalım 1.Dünya Savaşı’nı. 100. Yılı geride kalmak üzere…1908’de başlamıştı ve 1918 yılında sona ermişti. 1.Dünya harbi bittiğinde sadece Anadolunun ortasında küçük bir yerimiz vardı. Ruslar Doğuyu, Fransızlar güneyimizi, İngilizlerin desteğiyle Yunanlılar Ankara’ya, Polatlı-Haymana’ya kadar gelmişlerdi. Başta o gönüllü insanlarımız olmak üzere Mustafa Kemal Paşa önderliğinde, bir avuç asker, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, İsmet İnönülerle birlikte Kuvay-i Milliye hareketlerini başlatıp, gönüllü insanlarla mücadele içerisine girmişti. Osmanlı Cihan devletinin küllerinden yeni bir devletin kuruluşunu ölüm kalım mücadelelisiyle gerçekleştirdiler. Bu yüzden tarih bilinci önemli.

1.DÜNYA SAVAŞI’NI ANLAMALIYIZ

100 yıl sonra bugün verilen mücadeleyi daha iyi anlamak için, Afrin’de verilen mücadeleyi iyi anlamak için 1.Dünya Savaşı’nı iyi anlamak gerekiyor. Bunun için Sakarya Meydan Muharebesi’ni iyi anlamak gerekiyor. Ama ne acı ki Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede gerçekleştiğini, Doğu cephesi nedir Kurtuluş savaşında diye sorduğumuzda Erzurum’da, Sarıkamış’ta verilen o mücadeleyi anlayamıyoruz. Güney cephesi dediğimizde Urfa’ya Şanlılık, Antep’e Gazilik, Maraş’a Kahramanlık unvanı o mücadelelerde verilmişti. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Polatlı, Haymana’da verilen mücadeleler.

O zaman da çok şehitler verdik. Sadece tarihin en uzun meydan muharebesi olan Sakarya Meydan Muharebesi’nde 5 bin 713 şehidimiz, esirlerimiz oldu. Kurtuluş Savaşı’nda on binlerce şehit verdik. 1914-1918 yılları arasında 1.Dünya Harbi’nde ne kadar şehit vermiş olabiliriz? İşte Mart Ayında Çanakkale Deniz Zaferleri var. 253 bin Şehit verdik Çanakkale’de… Ocak ayı başlarında on binlerce Sarıkamış şehidimizi yad ettik. Peki 1.Dünya harbinde toplam kaç şehit verdik? Kocaeli ve Gebze bölgesinin kaç şehidi var? Maalesef bu şehitlerimizi bile unuttuk. Aziz şehidimiz İlker Ağçay’ı Çoban Mustafa Paşa Cami’nden ebediyete uğurlarken, Kurtuluş Savaşı’nda, 1:Dünya Harbi’nde verdiğimiz şehitlerimizi ki sadece Gebze bölgesinden 160 civarından Genelkurmay’ın tespitleri var. Gebze’nin her mahallesinden şehitler verdik. Cemal Paşa 3.yıl içinde 1. Dünya Savaşı sırasında 3.5 Milyon şehit verdiğimizi açıklarken, İngiliz kaynakları 2 Milyon 750 bin şehitten söz ediyor. Bu şehitlerimizi unutmamak gerekiyor. Yıllardan beri Gebze ve Kocaeli mücadele veriyor. Bu şehitlerimizi hayırla yad edelim diyoruz.

ŞEHİTLERİMİZİÇİN HATIRA ORMANI OLUŞTURALIM

Gebzeli, şehitlerimizi isim isim tespit ettik, bu 160 Şehidimiz için “Hatıra Ormanı” oluşturalım dedik. Eskihisar sırtlarında Orman Bakanlığı’na ait 500 dönüm geniş alan var, şehitler Parkı olarak tescilini istedik. Buradan tekrar Başta Vali bey olmak üzere tüm yetkililere sesleniyorum. Gelin bu 500 dönüm yeri Şehitler Parkı olarak tescil ettirelim. 81 İl parseline bölünsün, her ilden şehit olanların isimleri bu parkta yasatılsın ve Gebze Bölgesi adeta küçük Türkiye olsun. Parkımız ziyaret edilsin, fidanlar dikilsin, Şehitlerimizin hatıraları burada yaşasın. Terörle Mücadele, 15 Temmuz şehitlerimizin isimleri de burada yaşatılsın. “Şehitler Ölmez” sözü sadece sloganda kalmasın. Hemen vakit geçirilmeden orası Şehitler Parkı olsun istiyoruz. Gebze Askeri Kışla’ya da büyük bir Külliye yapılsın. Bu külliye içerisinde bir de Şehitler Cami inşa edilsin, şehitler unutulmasın. Fatih’in şehit edildiği Hünkar Çayırı adına uygun hale getirilsin.

Evet son söz olarak söylemek gerekirse, vefa önemlidir ve semt adı değildir. Şehitlerimize vefa ise çok daha önemli. Onları unutmayalım, hayırla ve minnetle analım. Sözlerime burada son verirken aziz Şehidimiz İlker Ağçay’ın şahsında şehadete eren tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum.