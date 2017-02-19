Baba tatoğlu’na son görev!

Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan Tatoğlu ailesinden Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, CHP Gebze eski Belediye Meclis Üyesi Baki Tatoğlu ve Gebze Zabıta Başkomiseri Barış Tatoğlu’nun babası Ensar Tatoğlu (94) bir süredir gördüğü tedaviye yanıt vermeyince geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Baba Ensar Tatoğlu’nun vefatı aileyi derin üzüntüye boğdu.