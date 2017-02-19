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Baba tatoğlu’na son görev!

Gebze’de geniş bir kesim tarafından tanınan Tatoğlu ailesinden Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, AK Parti Gebze İlçe Başkan Vekili Köksal Tatoğlu, CHP Gebze eski Belediye Meclis Üyesi Baki Tatoğlu ve Gebze Zabıta Başkomiseri Barış Tatoğlu’nun babası Ensar Tatoğlu (94) bir süredir gördüğü tedaviye yanıt vermeyince geçtiğimiz gün hayata gözlerini yumdu. Baba Ensar Tatoğlu’nun vefatı aileyi derin üzüntüye boğdu.

Baba tatoğlu'na son görev!

19 Şubat 2017 Pazar 13:09

 

 

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Hayata gözlerini yuman 94 yaşındaki Ensar Tatoğlu için bugün öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Cami’nde düzenlenen cenaze törenine, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, İlyas Şeker, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, GTO Başkan Vekili Sedat Mican, ilçe başkanları, STK temsilcileri, siyaset, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Baba Ensar Tatoğlu’nun naaşı kılınan cenaze namazının ardından Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde bulunan mezarlığa gözyaşlarıyla defnedildi.

 

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