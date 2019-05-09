"Babalı'ya kültür alanı kazandıracağız."

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Abhaz Derneği Başkanı Hasan Konca ve yönetimini ağırladı. Büyük Kafkasya sürgününü, Kandıra Babalı sahilinde gerçekleştirilen törenlerle her yıl anılmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Kafkas halkları sürgünü sergi alanı, yedi kilometrelik sürgün rotası, anıt eser ve bölgedeki sürgünün izlerini taşıyan mağarada arkeolojik kazıları içeren bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu sayede tarihte yaşanmış bu acı olayı gelecek nesillere de aktarmada önemli bir hizmeti hayata geçirmiş olacağız” dedi.





“O ACI OLAYLARI HEP BİRLİKTE ZİHİNLERİMİZDE TAZE TUTUYORUZ”

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin Babalı köyüne bir kültür alanı kazandıracaklarını konuklarına ifade eden Başkan Büyükakın, Karadeniz’in soğuk sularında şehit olan Abhazlarla birlikte tüm Kafkaslardan sürülen ve hayatlarını kaybeden tüm insanları rahmetle andı. Geçmişte yaşanan bu acı olayları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekleyen Büyükakın, “Abhazların Kafkasya'dan sürülmesinin üzerinden neredeyse 155 yıl geçmesine rağmen o günlerde yaşanan o acı olayları hep birlikte zihinlerimizde taze tutuyoruz. Acılar çekerek Karadeniz kıyılarına gelen, Babalı sahiline ulaşamadan veya ulaştıktan sonra yaşamlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.







KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERE SAHİP ÇIKAN BÜYÜKAKIN’I TEBRİK ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden ve göreve başlamasıyla birlikte kentin tüm dinamikleriyle görüşerek ortak akılla şehri yönettiği için Başkan Büyükakın’ı tebrik eden Dernek Başkanı Hasan Konca ise, “Büyükşehir Belediyemizin, Babalı sahili olmak üzere dedelerimizin yaşadığı trajik, acı ve hüzün dolu sürgün olayını unutturmama noktasındaki çabası için bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Abhaz kültürünün yaşatılması başta olmak üzere tüm kültürel zenginliklere sahip çıkan Tahir Başkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini sarf etti. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.