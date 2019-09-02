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“Babama çok yardım ettim, klapayı iyi bilirim”

Başkan Büyükakın, “İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezlerimiz ile oluşturmuş olduğumuz ortam ve imkanlar, STK’ların gelişmesine olanak sağlamaktadır” dedi.

'Babama çok yardım ettim, klapayı iyi bilirim”

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:29

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı Kadir Çelikiz, Kocaeli Motorsiklet Topluluğu (KOMOTO) Başkanı Levent Aykut Yıldız ve yönetimleriyle bir araya geldi. Toplumun her kesimiyle bir araya gelerek kent yönetimine katkı sunan Sivil Toplum Kuruluşları(STK)’nın önerilerini dinleyen Başkan Büyükakın, “Sivil Toplum Merkezlerimiz ve yaptığımız destekler ile STK’ların daha fazla güçlenmesini amaçlıyoruz. İzmit ve Gebze Sivil Toplum Merkezlerimiz ile oluşturmuş olduğumuz ortam ve imkanlar, STK’ların gelişmesine olanak sağlamaktadır” dedi.

 

“TERZİ MESLEĞİNİN PÜF NOKTALARINI İYİ BİLİRİM”

Baba mesleği terzilerle olan buluşmasında ceket ya da mont yakalarının göğse doğru inen devrik bölümü olan klapa yapımını iyi bildiğini ifade ederek Terziler Odası yönetimini ağırlayan Başkan Büyükakın, mesleklerin gelişen dünya ile yaşamlarını devam ettirmesinin önemine dikkat çekti.  Rahmetli babası Seyfettin Büyükakın’a ortaokul ve lise yıllarında terzilik alanında yardımcı olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “Terzilik mesleği insanlığın tarihi kadar eski bir meslektir. Geleceğe güvenle devam edebilmesi için bizlere de görev düşmektedir. Babama elimden geldiğince yardım ederdim. Klapa yapımı başta olmak üzere birçok terzi mesleğinin püf noktalarını iyi bilirim” şeklinde konuştu.

 

“STK’LARIMIZIN KULLANACAĞI ÇALIŞMA OFİSLERİ OLUŞTURDUK”

Kocaeli Terziler Odası Başkanı Şaziye Kahramanlı, Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı Kadir Çelikiz ve Kocaeli Motorsiklet Topluluğu Başkanı Levent Aykut Yıldız’dan gerçekleştirdikleri hizmetler hakkında detaylı bilgi de alan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Büyükşehir Belediyesi olarak Sivil Toplum Merkezlerimiz de sizlere her türlü hizmet verilmektedir. Bu merkezlerde STK’larımızın kullanacağı çalışma ofisleri oluşturduk. Böylelikle Sivil Toplum Kuruluşları başkanları ve yönetimleri karşılama, uğurlama, kabul ve diğer ofis çalışmalarını kendileri için tahsis edilmiş ofislerde yapabilecekler” açıklamasını yaptı.

 

MOTORCU SORUNLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDI

KOMOTO grubu motorseverler ile motorcu sorunları hakkında sohbet eden Başkan Büyükakın, Kocaeli’nin en büyük motosiklet kulübü olan KOMOTO yönetiminden üçüncüsünü gerçekleştirdikleri festival ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi almayı da ihmal etmedi. Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı Kadir Çelikiz yönetimine çocuklar ve gençler için ürettikleri hizmetler için teşekkür eden Başkan Büyükakın, geleceğimizin sahipleri olan neslimizin tüm beklentilerine dönük her türlü hizmetleri gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

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