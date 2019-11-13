Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Vali Hüseyin Aksoy’un Toplantı öncesi yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantımızı gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Birçok kurum ve kuruluşumuzun bağımlılıkla mücadele konusunda yürüttüğü önemli çalışmalar var. Kocaeli olarak bu konuda önemli mesafeler aldık ve almaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza aynı titizlikle devam edeceğiz.” dedi.
Toplantıya katılan kurumların konu ile ilgili yapmış oldukları çalışmalar hakkında yaptıkları sunumların ardından; uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasına yönelik çok yönlü çalışmaların yapılması, madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi amacıyla madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.