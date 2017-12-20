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‘Bağımlıysam ne zararı var’

Yaptığı araştırmalarla ülkemizin madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBAUMER) Müdürü ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, KOTO’nun düzenlediği, “Bağımlıysam ne zararı var” konulu seminere konuşmacı olarak katılıyor

‘Bağımlıysam ne zararı var'

20 Aralık 2017 Çarşamba 10:26

 KOTO’da madde bağımlılığıyla mücadele semineri


21 ARALIK 2017 PERŞEMBE 
Üye odaklı çalışmamaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de hız veren Kocaeli Ticaret Odası, madde bağımlılığıyla mücadele, madde bağımlılarının sosyal ve iş hayatına kazandırılmaları amacıyla önemli bir seminer düzenliyor. 21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 14:00’da Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBAUMER) Müdürü ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz’ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Bağımlıysam Ne Zararı Var” konulu seminer, madde bağımlılığının sosyal ve iş hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir dille katılımcılara sunacak. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan seminer, Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapılacak.  

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