Yaptığı araştırmalarla ülkemizin madde bağımlılığıyla mücadele çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBAUMER) Müdürü ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, KOTO’nun düzenlediği, “Bağımlıysam ne zararı var” konulu seminere konuşmacı olarak katılıyor

KOTO’da madde bağımlılığıyla mücadele semineri









21 ARALIK 2017 PERŞEMBE