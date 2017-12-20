KOTO’da madde bağımlılığıyla mücadele semineri
21 ARALIK 2017 PERŞEMBE
Üye odaklı çalışmamaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de hız veren Kocaeli Ticaret Odası, madde bağımlılığıyla mücadele, madde bağımlılarının sosyal ve iş hayatına kazandırılmaları amacıyla önemli bir seminer düzenliyor. 21 Aralık 2017 Perşembe günü saat 14:00’da Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBAUMER) Müdürü ve NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz’ın katılımlarıyla gerçekleşecek olan “Bağımlıysam Ne Zararı Var” konulu seminer, madde bağımlılığının sosyal ve iş hayatı üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir dille katılımcılara sunacak. Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan seminer, Burhan Kasım Meclis Salonu’nda yapılacak.