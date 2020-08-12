Bağlantı yolunda sona doğru

Gebze’de trafiği rahatlatacak çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen ve eski adliye caddesini kuzey yan yola bağlayacak olan yol çalışmasında son aşamaya gelindi. Çarşı trafiğini rahatlatacak, eski adliye caddesini Osmangazi İlköğretim Okulu önünden D 100 kuzey yan yola bağlayacak yol çalışmasında; istinat duvarı temeli imalatı ve demir bağlantıları yapılıyor. Fen işleri müdürlüğü yetkilileri çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak bağlantı yolunun araç trafiğine açılacağını bildirdi.



