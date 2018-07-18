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Bahar Baykal'dan Ticaret Bakanına Ziyaret

Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bahar Baykal, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarının katılımları ile düzenlenen; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretine katıldı.

Bahar Baykal'dan Ticaret Bakanına Ziyaret

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:30

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu'na yeniden Başkan seçilmesinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunan İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları, daha sonra hep birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin gücünün yarısı kadınların geçmişte oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye'nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak." dedi. Hisarcıklıoğlu TOBB camiasından bir ismin de yeni kabinede yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlarına yaptığı konuşmasında, kadın girişimcilere yenilikçi ve teknoloji odaklı projeler üretmeleri çağrısında bulunarak, "Ruhsar Pekcan olarak söz veriyorum, projelerinize Bakanlığımın dışında da uluslararası fonlardan finansman bulacağım. Yeter ki siz yaratıcı, sürdürülebilir, yapıcı, uygulanabilir, istihdam artırıcı projelerle gelin." dedi.

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Bahar BaykalRuhsar PekcanTicaret BakanıBakanKocaeli
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