banner412
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Baharı yaşayacağız"

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, çarşı esnafıyla buluştu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve partililer de esnaf ziyaretine katıldılar.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:45

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun çarşı esnafını ziyaret etti. Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Adayı Recep Dursun bahar havasındaki gezintide çarşı esnafıyla buluştu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve partililerin yer aldığı esnaf ziyaretinde renkli ve güzel anlar yaşanırken Recep Dursun “Artık değiştirelim” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile beraber çarşıda sıkmadık el bırakmayan Başkan Adayı Recep Dursun, “31 Mart günü de şimdiki gibi bahar havasına merhaba diyeceğiz. Çarşı esnafımızı ziyaret ettiğimiz bir gün yaşadık. Esnafımızın pek çok sorunu var. Halkçı belediyecilik anlayışımızla hem vatandaşımızın hem de esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Mutlu bir şehir oluşturacağız. Bizi dinlemeyenleri, yok sayanları iki hafta sonra değiştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sahile Görsel Aydınlatma Sahile Görsel Aydınlatma
"Darıca Gençlerbirliği'nin yanındayız"
Gebze'yi Denizle Buluşturacağız Gebze'yi Denizle Buluşturacağız
Çiftçi’ye Biyografi Belgeseli Çiftçi’ye Biyografi Belgeseli
Kobis Yeni İstasyonlarını Tanıttı Kobis Yeni İstasyonlarını Tanıttı
Balyanoz Koyu Açıldı Balyanoz Koyu Açıldı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Sahile Görsel Aydınlatma
Kocaeli Büyükşehir Beldiyesi, Darıca Millet Bahçesi ve Ömer Türkçakal Bulvarı sahil düzenlemesi kapsamında...

Haberi Oku