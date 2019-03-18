"Baharı yaşayacağız"

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Recep Dursun çarşı esnafını ziyaret etti. Seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Başkan Adayı Recep Dursun bahar havasındaki gezintide çarşı esnafıyla buluştu. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Adayları ve partililerin yer aldığı esnaf ziyaretinde renkli ve güzel anlar yaşanırken Recep Dursun “Artık değiştirelim” dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ile beraber çarşıda sıkmadık el bırakmayan Başkan Adayı Recep Dursun, “31 Mart günü de şimdiki gibi bahar havasına merhaba diyeceğiz. Çarşı esnafımızı ziyaret ettiğimiz bir gün yaşadık. Esnafımızın pek çok sorunu var. Halkçı belediyecilik anlayışımızla hem vatandaşımızın hem de esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Mutlu bir şehir oluşturacağız. Bizi dinlemeyenleri, yok sayanları iki hafta sonra değiştiriyoruz” şeklinde konuştu.