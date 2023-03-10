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Bakan Akar: “NATO Türkiye’ye 4 bin çadır daha gönderecek”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından NATO'nun Türkiye'ye gönderdiği 4 bin kişilik çadıra ilave olarak, 4 bin kişilik daha çadır gönderme kararı aldığını açıkladı.

Bakan Akar: 'NATO Türkiye'ye 4 bin çadır daha gönderecek”

10 Mart 2023 Cuma 14:04

                               
 
  Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerde büyük hasar gören Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Bakan Akar, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki Ötençay Mahallesi'nde AFAD koordinasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ve NATO iş birliği ile kurulumu devam eden 2 bin 400 kişilik çadır kentte incelemelerde bulundu. 
  NATO yetkilileri ve askeri yetkililerden çadır kente ilişkin bilgi alan Akar, NATO çadır kentlerinin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Sektörler halinde gerçekleşen çalışmalardan birinci sektördeki kalma yerleri ve genel kullanım alanlarının kurulumunun tamamlandığını aktaran Akar, "Gerek kalma yerleri gerekse sosyal alanları açısından vatandaşımızın rahatlıkla kullanabileceği bir çadır kent ortaya çıktı. Bunu daha da geliştireceğiz. Bir taraftan vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan da sosyal imkanlardan yararlanmaları için gereken ortam sağlanıyor. Ayrıca geniş çadırlar var. Onları da Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer ile yakın iş birliği ve koordinasyon içinde gerekli öğretmen desteğinin sağlanması ile anaokulundan başlayarak üniversite hazırlık kursları dahil Mehmetçik dershaneleri kuracağız" ifadelerine yer verdi. 
  NATO’nun Hatay’da toplam 4 bin kişilik çadır kentlerin kurulumunun devam ettiğini ifade eden Akar, "Bunların ilave olarak 4 bin kişilik çadır kent için de NATO ile gerekli görüşmeler yapıldı. Mutabakat gerçekleşti" diye konuştu. 
  Öte yandan, bölgedeki çalışmalar neticesinde Ötençay Mahallesi'ndeki Hatay NATO Çadır Kenti’nin kurulduğu 100 bin metrekarelik alanın tasfiyesi 8 günde yapılarak inşaata hazır hale getirildi. Ayrıca eksi 32 ve 49 dereceye dayanıklı barınma çadırlarında, ısıtma ve soğutma sistemi, yangın algılama dedektörü, yatak, ranza dahi bulunuyor. Rol 2 seviyesinde hastane olarak hizmet verecek tıbbi destek ünitesi de yer alan çadır kentte Mehmetçik okulları da yer alacak. 
  

                                     


İHA
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