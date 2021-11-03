Bakan Büyükgöz’den; Gebze’ye Çevreci Bir Yatırım Daha

Sıfır atık alanındaki öncü çalışmalarıyla “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” çevre ödülünü Gebze’ye kazandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini dualarla attı

Atım Getirme Merkezi’nin temeli dualarla atıldı. Sıfır atık çalışmalarıyla, “Sıfır Atık İle Engelleri Aşıyoruz” çevre ödülünü alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temelini attı. Kirazpınar Mahallesi’nde hizmete girecek Gebze Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi 6 bin 600 metrekare alan üzerinde yükselecek. Çevreye duyarlı Gebzelilerin katkıları ve katılımlarıyla kaynağında ayrıştırılan ambalaj, ilaç, yağ ve benzeri atık bölümlerinin yer alacağı Gebze Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde kompost gübre üretim alanı, eğitim alanları, simülasyon odaları ve sosyal donatı alanları yer alacak.

GEBZE’YE GÜMÜŞ ATIK BELGESİ

Gebze bölgesinin 2. atık getirme merkezi vasfını taşıyacak olan Gebze Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nin temel atma töreninde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bugün dualarla temelini attığımız merkezimizi en kısa sürede hizmete alacağız inşallah. Gebze Belediyesi olarak sıfır atık alanında iddialı olduğumuzu her zaman dile getiriyoruz. Bu yeni yatırımımızla birlikte, sıfır atık belgemizi gümüş atık belgesine dönüştüreceğiz. Böylelikle Türkiye’de ilk gümüş atık belgesi olan belediye ünvanını kazanacağız. Tesisimiz şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.



