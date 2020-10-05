Bakan Çiftçi, Hayvanseverlere Mama Dağıttı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Fatih Caddesi’nde gerçekleştirilen programa hayvanseverler büyük ilgi gösterdi. Hayvanların korunmasına dikkat çekilen etkinlikte Başkan Çiftçi, vatandaşlara içinde kedi, köpek mamalarının yanı sıra çocuklar için boyama kitapları ve boya setlerinin de yer aldığı çantaları dağıttı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sevimli ve can dostları çok sevdiklerini, onlara her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi. Fatih Caddesi’nde düzenlenen programda 600 adet kedi ve köpek maması dağıtıldı. Özel olarak hazırlanan çantalarda bilgilendirme broşürleri de yer aldı.





















