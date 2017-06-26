Bakan Işık, askerlerle bayramlaştı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli'de ziyaretler gerçekleştiren Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanlığında askerlerle bayramlaştı

EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ın karşıladığı Bakan Işık, tören mangasını selamladı.

Burada askerlerle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutlayan Işık, bazı askerlerle sohbet etti. Bakan Işık'ın sorusu üzerine askerler, ailelerini ve yakınlarını telefonla arayarak bayramlaştıklarını söyledi.

Daha sonra anı defterini imzalayan Bakan Işık, ardından komutanlık bahçesinde subaylarla bir süre sohbet etti.

Işık, ziyaretin anısına Korgeneral Gürak, komutanlar ve askerlerle fotoğraf çektirdi.

EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Gürak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bakan Işık'a teşekkür etti.

Ziyarette, Diyarbakır Valiliği görevine atanan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Bilecik Valiliğine atanan Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram da hazır bulundu.