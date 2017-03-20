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Bakan Işık STK’lar ve gençlerle buluştu

Bakan Işık STK’lar ve gençlerle buluştu

Bakan Işık STK'lar ve gençlerle buluştu

20 Mart 2017 Pazartesi 21:25

 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebzeli sanayici işadamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle, düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı Gebzeli sanayici işadamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi hakkında bilgi paylaşımı ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Kurt, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcısı Engin Güzel ve çok sayıda sanayici, işadamı ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GENÇLERE KONUK OLDULAR

Anayasa değişikliğinin getirilerinin kapsamlı şekilde anlatıldığı toplantının ardından Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker gençlere konuk oldu. Gençlik Merkezinde düzenlenen gençler buluşmasına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e; AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve Gebze İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, gençlik kollarının referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Bakan Işık STK’lar Ve Gençlerle Buluştu
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