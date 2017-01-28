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Bakan Işık: Yanlış karardan acilen dönülmeli

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde "Denizaltı Kurtarma Gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni"nde konuştu.

Bakan Işık: Yanlış karardan acilen dönülmeli

28 Ocak 2017 Cumartesi 20:47

Işık "Hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin daha ne yapması gerekiyordu Türkiye'ye iade edilmesi için? Acilen bu yanlış ve haksız kararın düzeltilmesi ve bu 8 kişinin Türkiye'ye iade edilmesi gerekir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Tuzla'daki İstanbul Tersanesi'nde "Denizaltı Kurtarma Gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Töreni"nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

(Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmemesi) Maalesef aylar süren yargılamanın sonunda Yunanistan'daki yüksek mahkemenin verdiği karar tam bir hayal kırıklığıdır. Açıkça söylüyorum, bu bir yargı kararı değildir, bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değildir. Bu karar siyasi bir karardır.
Hain darbe girişimine katılmış 8 kişinin daha ne yapması gerekiyordu Türkiye'ye iade edilmesi için? Yunanistan, bu kararıyla terör ve terörizmle mücadelede ne kadar yanlış bir yolda olduğunu da ortaya koymuş oldu. Yunanistan'dan acilen beklediğimiz, bu yanlış ve haksız kararın bir an önce düzeltilmesi ve bu 8 kişinin behemehal Türkiye'ye iade edilmesidir.

Türkiye büyüme ve güçlenmeye devam edecek, TSK'nın büyüme ve güçlenmesi şart. Bunun için çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Zira bu bölgede ayakta kalmanın başka bir yolu yoktur.
TCG Alemdar'ın yapımında emek veren tüm çalışanlara, tasarımda, mühendisliklerinde emek veren tüm arkadaşlara, Savunma Sanayi Müşteşarlığı'na, tüm milletimize şükranlarımı sunuyorum. TCG Alemdar'ın en hızlı şekilde görev yapmasını temenni ediyorum.

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Bakan Işık: Yanlış Karardan Acilen Dönülmeli
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