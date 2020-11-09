Bakan Kasapoğlu, Kocaeli'de Temel Atma Ve Açılış Törenine Katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kocaeli'de gerçekleştirilen temel atma ve açılışlara ilişkin, "İnşallah bugün hizmete alınacak tesislerle ülkemizin, Kocaeli'mizin, milletimizin yarınlara olan yürüyüşündeki o güçlü iddiası, artarak, güçlenerek, aynı aşk ve inançla devam edecek." dedi.

Kasapoğlu, Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada, emeğin, alın terinin, üretimin ve kardeşliğin şehri Kocaeli'de açılacak tesislerin ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'nin son 18 yılda her alandaki iddiasını bir ve beraber olarak gerçekleştirmenin, aynı aşk ve gayretle bu doğrultuda yarınlara yürümenin heyecanı ve inancı içerisinde olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, "İnşallah bugün hizmete alınacak tesislerle ülkemizin, Kocaeli'mizin, milletimizin yarınlara olan yürüyüşündeki o güçlü iddiası, artarak, güçlenerek, aynı aşk ve inançla devam edecek. Ülkemizin sanayicisi, ekonomisi, sağlığı, alt yapısı ve eğitimiyle olan iddiası, gençliği ve sporuyla da en güçlü şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Kocaeli'de de gençlik merkezleri, spor tesisleri, yurtlar, kamplar ile her alanda çıtayı yukarıya yükseltmenin onuru ve heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün de 3 yıl önce yapımı tamamlanan ve fiilen hizmete açılan Kocaeli Stadı'nın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında yükselen statlar arasında müstesna bir yeri olan Kocaeli Stadı, 35 bin kapasitesi, modern donanım özellikleriyle inanıyorum ki spordaki iddiamız, altyapımız ve sporumuzun, sporcularımızın o güçlü iddiasını daha da pekiştirecek. İnşallah bundan sonraki süreçte gerek yerel yönetimlerimizle, gerek sivil toplum örgütlerimizle, kulüplerimizle, federasyonumuzla, spordaki tesisleşmemiz, inşallah sporcularımızın her branştaki iddiasını, ulusal ve uluslararası anlamda olsun, çok daha yukarılara taşıyacaktır. Bu başarıları çok daha güzel başarılarla taçlandıracaklarını biliyor ve inanıyorum. İnşallah gençlerimizin spordaki iddiamızı her alanda, bilimiyle, sanatıyla, kültürüyle taçlandıracaklarına, donanımlarıyla şanlı bayrağımızı en güzel şekilde temsil edeceklerine inancım tam."

Bakan Kasapoğlu, tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde, güçlü liderliğiyle aydınlık yarınlara birlikte yürüyeceklerini sözlerine ekledi.













