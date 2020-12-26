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Bakan Kurum Gebze Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu

Gebze Milet Bahçesi’ndeki çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, Başkan Tahir Büyükakın’dan bilgi aldı

Bakan Kurum Gebze Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu

26 Aralık 2020 Cumartesi 12:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Gebze Millet Bahçesi arazisinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum’a Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Genel Sekreteri, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

 

278 MİLLET BAHÇESİ PROJELENDİRİLDİ

Şimdiye dek 278 millet bahçesinin projelendirilirken 44’ünün tamamlandığını vurgulayan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı millet bahçeleri projelerine 81 ilde devam ettiklerini belirtti. Toplam yatırım değerinin 16 milyar lirayı bulduğunu belirten Bakan Kurum, millet bahçelerinin sadece yeşil alandan ibaret olmadığını vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar olduğunu kaydetti. Gebze Millet Bahçesi’nin sadece Gebze’ye hizmet etmeyeceğini dile getiren Bakan Kurum, “Bu alan Kocaeli’deki, İstanbul’daki vatandaşlarımıza da hizmet verecek. İşlev olarak da baktığınızda depremde toplanma alanı vazifesi görecek” dedi.

 

100 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Şehirlerde insanların millet bahçelerinde aileleri ve arkadaşlarıyla sohbet edebileceklerini ve spor yapabileceklerini dile getiren Bakan Kurum, "Gençlerimiz buradaki millet kıraathanelerinde, kütüphanelerinde hem ders çalışacak hem de bu doğal güzellikten istifade edebilecek. Şu an bulunduğumuz Gebze Millet Bahçesi'nin ocak ayında ihalesini gerçekleştireceğiz. 400 dönüm alan üzerinde yapılacak millet bahçemizin yatırım değeri 100 milyon liranın üzerinde olacak. İçinde kıraathanemiz, yürüyüş yollarımız, spor alanlarımız, bisiklet yollarımız, hem mahallemize de hem de millet bahçesine hizmet edecek" şeklinde konuştu.

 

 

 

“TÜM VATANDAŞLARIMIZ NEFES ALACAK”

Gebze Millet Bahçesi'ni 7'den 70'e tüm vatandaşların nefes alacağı, hayat bulacağı bir alan haline getireceklerini söyleyen Kurum, "2021'de temellerini atıp, 2021 yılında da büyük bir oranda inşaatımızı tamamlamayı hedefliyoruz. 2023'e giden yolda güçlü Gebze, güçlü Kocaeli, güçlü Türkiye anlayışıyla hem yeşil alanlarımızı, doğal alanlarımızın sayısını, miktarını artırıyor hem şehirlerimizi deprem riskine karşı koruyacak kentsel dönüşüm, deprem dönüşüm çalışmalarını kararlı bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

 

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