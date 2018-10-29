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Bakan Kurum’dan Karaosmanoğlu’na Ormanya teşekkürü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Uzuntarla’da hayata geçirdiği Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da inceleme gerçekleştirdi. Ormanya’yı çok beğenen Kurum, Başkan Karaosmanoğlu’na bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Kurum'dan Karaosmanoğlu'na Ormanya teşekkürü

29 Ekim 2018 Pazartesi 09:47

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u Kocaeli’de ağırladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren temaslarına başlayan Kurum, ilk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya’da inceleme gerçekleştirdi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ında hazır bulunduğu ziyarette, Ormanya’nın çalışma şekli ve verilen hizmetlerin detayı hakkında Bakan Kurum bilgi aldı.

 

“DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALDIĞI HUZUR DOLU BİR ALAN OLDU”

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kullandığı elektrikli araçla birlikte Bakan Murat Kurum ve beraberinde ki heyeti 4 bin dönümlük alana kurulan Ormanya'yı gezdirdi. İnsan, şehir ve doğanın bir arada yaşadığı Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı Ormanya’nın ilk gününden bugüne geldiği dönemi Bakan Kurum ile paylaşan Başkan Karaosmanoğlu, “Halkımızın büyük teveccüh gösterdiği Ormanya, insanımızın doğayla baş başa kaldığı huzur dolu bir alan oldu. Ücretsiz servislerimizle birlikte Ormanya, ailelerin fertleriyle geçirdiği güzel bir yaşam alanı oldu” ifadelerini sarf etti.

 

BAKAN KURUM, “MİLLET BAHÇELERİ’NİN BİR ÖRNEĞİ OLUŞMUŞ”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Valiliği ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Kocaeli programımızın ilk noktası olan Ormanya’nın ortaya çıkmasından olayı Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Aslında bakanlık olarak kurmak istediğimiz Millet Bahçeleri’nin bir örneği oluşmuş.   Çocuklar, gençler, yaşlılar hep beraber gezip güzel bir vakit geçirebilmekteler. Bu manada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na gösterdiği bu hassasiyet için bir kez daha teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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