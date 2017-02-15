Bakan Müezzinoğlu ve Vali Güzeloğlu'dan Ziyaret

İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Bodur, Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yaptığı konuşmalarında; “Bugün Sayın Bakanımızı, sizlerin güzel derneğinde, sıcak ev sahipliğinizde ağırlamaktan bende büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekte bizler için önemli ve anlamlı bir buluşma olduğuna inanıyorum. Sayın Bakanımız ile her buluşmamızda verdiği sıcak enerjinin hem sizler için, hem bizler için, hem de ilimizdeki çalışmalarımız için bizlere çok büyük kolaylıklar ve güzellikler sağlayacağına inanıyorum. Gönlümüz her zaman hem sizlerin hem de bu ülkede yaşayan herkesin daha güzel bir geleceğe yol almasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kutlu yürüyüşünde gelecek her günümüzün geride bıraktığımız her günden daha iyi olması için gayret gösteriyoruz. Devletin bütün kurumlarıyla milletimizin her bir ferdinin daha güzel yaşaması için elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın doğrultusunda ilimiz ve ülkemiz için her geçen gün yeni güzellikleri katmanın heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve verdiği talimat ile Milli istihdam seferberliğini Kocaeli’mizde başlattık. Seferberlikte ilk olmanın gayreti içerisinde büyük bir buluşma gerçekleştirdik. Bugün Sayın Bakanımıza arz edeceğiz ve talimatlarını alacağız. İnanıyorum ki bu buluşmadan ve her zaman böylesi buluşmalardan güzellikler çıkaracağız. Sayın Bakanıma teşriflerinden dolayı tekrar teşekkür eden” Sayın Valimiz dernek başkanı ve katılımcılara teşekkür etti.

Kocaeli’nde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı konuşmalarında; “ Bölünmez bütünlüğüyle, bayrağıyla güçlü bir millet, büyük bir devlet, geleceğe daha büyük bir umutla ve güvenle yürüyen bir yolculuğumuz var. Buradaki en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberliğimizimdir. Birlikten güç doğar anlayışına sahip çıkmamız ve geleceğe birlik içerisinde yürüyebilmemizdir. Bu anlamda Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği kendi ölçeğinde Balkanlardan gelerek, kendini bu ülkeye teslim eden insanlarımız, milletin bir unsuru, milletin bir parçası olarak kendilerini kabul ediyorlar. Bizlerde Balkanlardan değişik sıkıntılar ve sorunlar nedeniyle anavatana gelmiş olan bu milletin fertlerini bu milletin asli unsuru olarak görüyoruz. Balkanlardan olsun, geniş coğrafyanın farklı bölgelerinden olsun büyük bir milletin evlatları olarak büyük hayallerin peşinden koşuyoruz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet olarak bıraktığı bu büyük Türk Milleti’ne muasır medeniyet seviyesi üzerinde yer yakışır. Hedefimiz bu milleti, bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki o hedefe taşımaktır. Bunu birlik ve beraberlik içerisinde ve birbirimizi daha çok severek başarabiliriz. Kendi doğduğum, büyüdüğüm toprakların bir şubesinde, buradan söylemek istediğim 4-5 konu başlığı var. Bunlardan birincisi vatandaşlık ile ilgili sorunlar, ikincisi çalışma izinleri ile ilgili, üçüncüsü ikamet tezkerelerin kısa süreli olması ve bazı denklik gibi buna benzer sorunlar var, bunlarla ilgili planlamalar yaptık. Nerede bir kardeşimizin derdi varsa onun derdini paylaşmak bizim görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Dertler ve sıkıntılar paylaştıkça azalır, mutluluklar çoğalır. Büyük millet olmanın, büyük hayaller peşinde ve büyük mutluluklar peşinde olmayı da ancak böyle başarabiliriz. Kocaeli’nde, İzmit’te, bu bölgede güçlü bir dinamiği Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği şubesi olarak gösteriyorlar. Hepinize çalışmalarında başarılar dileyen” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu katılımcılara ve dernek üyelerine teşekkür etti.