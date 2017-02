Bakan Müezzinoğlu ve Vali Güzeloğlu'dan Ziyaret

İzmit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Bodur, Batı Trakya Türkleri Genel Başkanı Necmettin Hüseyin ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’nun yaptığı konuşmalarında; “Bugün Sayın Bakanımızı, sizlerin güzel derneğinde, sıcak ev sahipliğinizde ağırlamaktan bende büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekte bizler için önemli ve anlamlı bir buluşma olduğuna inanıyorum. Sayın Bakanımız ile her buluşmamızda verdiği sıcak enerjinin hem sizler için, hem bizler için, hem de ilimizdeki çalışmalarımız için bizlere çok büyük kolaylıklar ve güzellikler sağlayacağına inanıyorum. Gönlümüz her zaman hem sizlerin hem de bu ülkede yaşayan herkesin daha güzel bir geleceğe yol almasıdır. Türkiye Cumhuriyetinin kutlu yürüyüşünde gelecek her günümüzün geride bıraktığımız her günden daha iyi olması için gayret gösteriyoruz. Devletin bütün kurumlarıyla milletimizin her bir ferdinin daha güzel yaşaması için elimizden gelen tüm çabayı sergiliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde Sayın Başbakanımız ve bakanlarımızın doğrultusunda ilimiz ve ülkemiz için her geçen gün yeni güzellikleri katmanın heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ve verdiği talimat ile Milli istihdam seferberliğini Kocaeli’mizde başlattık. Seferberlikte ilk olmanın gayreti içerisinde büyük bir buluşma gerçekleştirdik. Bugün Sayın Bakanımıza arz edeceğiz ve talimatlarını alacağız. İnanıyorum ki bu buluşmadan ve her zaman böylesi buluşmalardan güzellikler çıkaracağız. Sayın Bakanıma teşriflerinden dolayı tekrar teşekkür eden” Sayın Valimiz dernek başkanı ve katılımcılara teşekkür etti.