Bakan Özlü Gebze'ye geliyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ilimize geliyor

ÖNCE GEBZE, SONRA İZMİT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 31 Mart Cuma günü Kocaeli'de olacak. Sabah saatlerinde Gebze'ye gelerek toplantılar ve esnaf ziyareti yapacak olan Bakan Özlü akşam saatlerinde de İzmit'te bir programa katılacak.

İşte Bakan Özlü'nün Kocaeli programı:

10:00 OSB Başkanları ile Toplantı (Gebze OSB toplantı salonu)

12:00 Esnaf Ziyareti (Gebze merkez eski çarşı)

14:30 Gebze Odaları ve Yönetimleriyle toplantı (Gebze Lamec Otel)

16:30 Gebze Küçük Sanayi sitesi ve Kooperatifler ile Buluşma (Gebze Kültür Merkezi)

17:30 Gebze Düzceliler Derneği ile Hemşehri buluşması (Beylikbağı Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezi)

18:30 Genç Kürsü Programı (İzmit Akademi Lise Merkezi çarşı eski migros)