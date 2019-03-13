Bakan Pekcan Kocaeli'de

Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda konuşan Pekcan, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek için daha fazla katma değerli ürün ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.m Bunun için de rekabetçi oldukları alanlarda tasarım ve markaya daha fazla önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu konuları desteklediklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, iç ve dış ticaret gümrüklerinde dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 oranında. Bakanlık olarak amacımız bunu daha yukarılara çekebilmek. Bu doğrultuda Kocaeli'den beklentimiz fazla." diye konuştu.

Bakanlık olarak kısa dönemde yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde daha fazla yer alabilmek için yeni yol haritaları çıkardıklarını bildirdi.

"İhracatçı olunması için her türlü desteği veriyoruz"

Bakan Pekcan, bakanlıklarının güzel ihracat destekleri bulunduğunu ancak sistemin biraz karmaşık olduğunu anlatarak, bunun için basit bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

"35 yeni ülkede ve bölgede Türk ticaret merkezleri kurmayı hedefliyoruz." diyen Pekcan, "Bu Türk ticaret merkezlerinin de daha çok sektörel, lokal ve talep odaklı olmasına özen gösteriyoruz. KOBİ'mize, esnafımıza ve sanatkarımıza da ihracatçı olmaları yönünde her türlü desteği veriyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarımıza yönelik pazara giriş ve markalaşma eğitimleri veriyoruz. E-ticaret ve e-ihracat eğitimleri vererek dünyada yaygınlaşmakta olan e-ticaretten Türkiye'nin daha fazla pay alması için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, Türk Eximbank'ın, Türkiye ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına verdiğini belirterek, 100 dolarlık ihracatın yüzde 26'sını desteklediğini kaydetti. 2019 yılında da bu oranı yüzde 27-28'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Pekcan, 44,2 milyar dolarlık verdiği desteği de 2019 yılında 48,4 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti.

"Online teminat mektubunu sisteme alabildik"

Pekcan, dijitalleşme ve gümrük kapılarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Benim amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var. Değişik projelerimiz var ama bunların hepsi tek başına bakanlığımız uhdesinde değil. Sağlık, çevre, tarım ve içişleri bakanlıklarının onayından geçen uygulamalar var. İthalatta, ihracatta dolayısıyla biz diğer bakanlıklarla koordine içinde bunların online olarak sistemden takip edilmesi üzerine bir program üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda da bunu tamamlamak nasip olur. Gümrüklerden teminat mektuplarınızın iadesi konusunda zorluk çekiyordunuz. Bankaya götürseniz banka bize geri gönderiyordu, 'Bu doğru mu? Sahte mi' diye. Online teminat mektubunu, hazine ve maliye ile ortak çalışarak sisteme alabildik, Bundan böyle gümrüklerde teminat mektubunuz iade edildiği anda o bankanın sisteminden de düşecek ve siz, 3 gün için ilave 3 aylık daha komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız. Yerinde gümrüklemeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor."

"Koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık"



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Biz dış ticaret olarak üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyümesine 6,73 katkı sağladık. Dördüncü çeyrekte dün açıklanan rakamlara göre de Türkiye'nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9,7'dir. Bu çok önemli." dedi.

Başiskele ilçesinde bir otelde düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısında Kocaeli ve çevre illerden iş insanları ile bir araya gelen Pekcan, iç ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili oldukça önemli adımlar attıklarını belirtti. Bakan Pekcan, devreye soktukları lisanslı depo uygulamasında firmaların 2019 hasat mevsiminin tamamlanmasıyla ürünlerini elektronik ürün senetleriyle hem iç hem de uluslararası piyasalarda satabileceklerini söyledi.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemini (MERSİS) kurduklarını, bonolarda karekod uygulamasını getirdiklerini anlatan Pekcan, "Ticarette güveni sağlamak ve kolaylaştırılması amacıyla bir ileri adım daha attık, belki dünyada ilk defa biz elektronik çek ve senet uygulamasını getiriyoruz. Artık sistemden elektronik olarak çeki sunabileceksiniz, senedinizi alabileceksiniz ve bunun geçmişini de sorgulayabileceksiniz. Artı, bu çeki kim cirolamış ve nereden gelmiş, daha alırken bu bilgileri görebileceksiniz." diye konuştu.

Pekcan, elektronik ticaretin gelişmesi yönünde de çalışmaları olduğuna dikkati çekerek, "Elektronik ticaretin güvenilir olması ve hizmet kalitesi açısından elektronik ticaret güven damgasını geliştirdik. Bunun dışında da elektronik ticaretin kayıt altına alınmasıyla ilgili ETBİS sistemini devreye aldık." şeklinde konuştu.

Hallerle ilgili çok fazla talep olduğuna işaret eden Pekcan, şöyle devam etti:

"Biz bu hal yasasıyla ilgili sizlerin bütün görüşlerini dikkate aldık ve burada konuşulanları da zaten dikkate almış durumdayız, almaya da devam edeceğiz. Bunu paydaşlarla beraber hazırlıyoruz. En doğrusunu, ülkemiz için üreticimiz için ve tüketicimiz için en iyisini yapmak; gıda güvenliği ve hijyen açısından laboratuvarı olan, profesyonel yönetilen, arada sadece üretici ve tüketici bölgesi halleri dışında, bunun soğuk zincirle nakliyesini ve ambalajı da bir standart getirdik. Buralardaki yüzde 25-30 kaybı önlemek bizim amacımız. Hedefimiz Türkiye'ye katkı sağlamak. Fırsatçılık yapanlara karşı, denetimlerimizi sürdürüyoruz. Dürüst esnafımızı ezdirmemek için bunu yapıyoruz."

Bakan Pekcan, 2018'i Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 168 milyar dolar ihracatla kapattıklarını hatırlatarak, "Burada bir önemli adım daha var, ithalatın ihracatı karşılama oranı yüzde 63'ten yüzde 75'e geldi. Demek ki, biz dış finansman ihracatımızı da bu doğrultuda azalttık. 2019 hedefimiz de bu doğrultuda. Dış finansman ihtiyacımızı azaltırken bir taraftan da Türkiye'nin büyümesine dış ticaret olarak katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"İthalatımızın azaltılması yönünde ciddi çalışma yapıyoruz"

Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğuna dikkat çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 1990'larda küresel ekonominin başında bu oran yüzde 39'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomideki büyüme beklentisi yüzde 4'ten 3,9'a, 3,7'ye sonra da 3,5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3,9'dan 3,7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün bir açıklaması var, ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3,7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliğinin büyümesi 2'den, 1,6'ya revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi, 2'den, 1,3'e... Almanya'nın aralık ayı ithalatı yüzde 4,7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4,2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık. Bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da dikkat etmemiz gerekir."

"Biz dış ticaret olarak üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyümesine 6,73 katkı sağladık. Dördüncü çeyrekte, dün açıklanan rakamlara göre de Türkiye'nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9,7'dir. Bu çok önemli." diyen Pekcan, "Artı, Türkiye'nin dış ticaretinin milli gelire oranı tarihi bir rekor olarak yüzde 50 seviyesine çıkmış durumda. Biz sizlerin de destekleriyle hep beraber el birliğiyle çalışacağız. İnşallah daha iyi rakamları da hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk'ün de katıldığı toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

AA