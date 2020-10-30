Bakan Selçuk’tan Başkan Büyükakın’a Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 97 adet Robotik Kodlama Atölyesini’nin açılış programı kapsamında Kocaeli’ne gelen Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Başkan Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Selçuk, Büyükşehir’in eğitim hizmetlerinin övgüye değer olduğunu kaydetti.

BÜYÜKŞEHİR’E ÖVGÜ

Eğitim konusunda yüksek seviyede hizmetler yapıldığını vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ulusal ve yerel yönetimlerin birlikte hareket ederek çok daha başarılı olduğunu kaydetti. Ziyarette Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Büyükşehir Belediyesi üst düzey yöneticileri de hazır bulundu.























