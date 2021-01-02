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Bakan Soylu: Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin topyekun PKK ile mücadelesinin geldiği nokta" başlığıyla Twitter hesabından 1984-2020 yıllarındaki bölücü terör örgütüne katılım durumuna ilişkin grafiği paylaştı.

Bakan Soylu: Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı

02 Ocak 2021 Cumartesi 13:59

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'ya 2020'deki katılım oranının, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını bildirdi.

PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.



AA
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