Bakan Soylu: Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, 1984'ün de altında kaldı

İçişleri Bakanı Soylu, PKK'ya 2020'deki katılım oranının, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldığını bildirdi.

PKK'ya 2020'de 52 kişinin katıldığını belirten Soylu, "Terör örgütüne 2020 yılındaki katılım, örgütün eyleme başladığı ilk yıl olan 1984'ün de altında kaldı! Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kararlılığın bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

