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Bakan Varank, Kapanönü ve Yürüyüş Yolu’nda

Bakan Varank, İzmit Kapanönü’nde yediği öğlen yemeğinin ardından esnaflara hayırlı işler dilerken, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Varank, Kapanönü ve Yürüyüş Yolu'nda

10 Mart 2021 Çarşamba 13:29





Kocaeli’nin 50 yıllık hayalini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirecek projenin tanıtım programının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kapanönü esnafında yediklerini yemeğin ardından bölge esnafına bereketli işler diledi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi ve kültürel mirasa sadık kalınarak yeniden düzenlenecek Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Büyükakın’ın İzmit Yürüyüş Yolu projesi hakkında bilgi alan Varank, Atakan Taksi Durağı’na da konuk oldu.

 

“YENİ PROJELERLE ANILMASI BİZLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte İzmit’te vatandaşlarla buluşan ve esnafları ziyaret eden Bakan Varank, “Her geldiğimde ifade ediyorum, Kocaeli adeta bizim ikinci adresimiz. Bu güzel şehir, Türkiye’nin üretimine yaptığı katkı ile ülkemizin yüz akı illerinden birisi. Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’nin her daim yeni projelerle anılması bizlerin yüzünü güldürüyor.” açıklamasını yaptı. 

 

YILDIZ GİBİ PARLIYOR

Kentin estetiğine ve dokusuna yeni bir heyecan katacak İzmit Yürüyüş Yolu projesi hakkında Başkan Büyükakın’dan bilgi alan Bakan Varank, “AK belediyelerimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz hem icraatlarıyla hem vizyonlarıyla yıldız gibi parlıyor. Bir kez daha esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret etmemiz sebebiyle, Kocaeli’mize değer katacak, yerli üretimi teşvik edecek Kartepe Teleferik Hattı projesi ile İzmit Merkezi’nde gerçekleşecek “Yürüyüş Yolu” projesi için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



















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