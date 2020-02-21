Bakan Varank, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'nda konuştu

- "Türkiye tüm gücüyle yapay zeka teknolojilerinde ve bu yarışta olacak. Yerli teknoloji üretme kabiliyetlerimizi geliştirerek, bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Biraz daha somutlaştırmamız gerekirse 2023'e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz"

- "Milli Teknoloji Hamlesi'ni odağa aldığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacak adımları belirledik. Vizyonumuzun gerçekleşmesinde yapay zeka kilit bir role sahip"



KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Önümüzdeki 10 senede yapay zekanın, küresel ekonomiye 16 trilyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Yani tek başına bu alan, küresel çıktıda yüzde 19'luk bir artış oluşturacak. Dolayısıyla ülkeler arasında bu pazardan pay kapmak adına kıyasıya bir yarış var." dedi.

TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde düzenlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'nda konuşan Varank, Bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın üçüncü gününde bir arada olduklarını belirterek ekosistemin oluşturulması, teknolojilerin geliştirilip yaygınlaştırılması ve toplumsal hayata entegrasyonu konularına odaklanan çalıştayın, ülkenin yapay zeka yol haritasını şekillendirirken kritik bir rol oynayacağını söyledi. Yapay zeka gibi stratejik bir alanda, geniş kapsamlı istişareyi son derece gerekli bulduklarını vurgulayan Varank, buradan çıkacak fikirlerin Türkiye'nin yıkıcı teknolojilerde gelecek dönem planlamalarına hayati katkılar sunacağını bildirdi.

- "Bu yarışın hala bir galibi yok"

Bakan Varank, yapay zeka teknolojilerinin, sektörleri ve iş yapma biçimlerini hızla dönüştürdüğü bir çağda bulunulduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz yapay zeka atılımına açılan kapı, artan veri miktarı sayesinde oldu. 2010'ların başında küresel çapta 1 yılda üretilen dijital verinin büyüklüğü 5 zettabayt'tan azken, 2020 yılında bu miktarın 44 zettabayt'a, 2025 yılındaysa 175 zettabayt'a ulaşması öngörülüyor. Tabii bu işin ciddi bir ekonomik boyutu da var. Önümüzdeki 10 senede yapay zekanın, küresel ekonomiye 16 trilyon dolara yakın katkı sağlaması bekleniyor. Yani tek başına bu alan, küresel çıktıda yüzde 19'luk bir artış oluşturacak. Dolayısıyla ülkeler arasında bu pazardan pay kapmak adına kıyasıya bir yarış var."

Varank, Çin'in 2030 yılına kadar yapay zeka sanayisinin değerini 10 trilyon yuana çıkarmayı hedeflediğini, bunun için de açık ve iş birliğine dayalı bir yapay zeka teknolojileri yenilik sistemi kurmaya odaklandığını aktardı.

Almanya'nın, yapay zeka alanında mükemmeliyet merkezi olmayı ve yetenekleri bünyesine katmayı amaçladığını anlatan Varank, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda ulusal bir ağ kurup, ayrıca yüksek öğretim sisteminde 100'den fazla kadro açmayı planlıyor. Birleşik Krallık, yapay zeka alanında beşeri sermayesini geliştirecek adımlara yatırım yapıyor. Yüksek lisans alanında yeni programlar açarken, doktora kapasitesini daha da artırıyor. Dünyanın dört bir yanından yetenekleri çekmek için uluslararası yapay zeka burs programı uyguluyor. Mevcut iş gücünü eğitmek adına da yapay zeka kursları düzenliyor. Şurası açık ve net, bu yarışın hala bir galibi yok. İpi göğüsleyenler, kamu, sanayi, akademi ve girişimciler arasındaki iş birliğini en üst seviyede gerçekleştirebilenler olacak. Böyle bir ortamda ekosistemin tüm paydaşlarıyla bir araya gelmek, beraber bir strateji belirleyip iş birliği içinde hedeflere varmak daha da önem kazanıyor. İşte biz de ihtiyacımız olan sinerjiyi yakalamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile müştereken bu çalışmaları yürütüyoruz."

- "Girişimcilere ihtiyacımız var"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Milli Teknoloji Hamlesini odağa aldıkları 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisinde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirecek, sanayide katma değerli üretimi geliştirecek ve kritik teknolojilerde atılım sağlayacak adımları belirlediklerini vurgulayarak, bu vizyonun gerçekleşmesinde yapay zekanın kilit bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Bu alandaki ulusal politikalarını, bu çalıştaylar sonrasında yakın bir zamanda açıklayacaklarına işaret eden Varank, "Türkiye tüm gücüyle yapay zeka teknolojilerinde ve bu yarışta olacak. Yerli teknoloji üretme kabiliyetlerimizi geliştirerek bu teknolojilerin ekonominin genelinde etkin şekilde kullanılmasını sağlayacağız. Biraz daha somutlaştırmamız gerekirse 2023'e kadar yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz. Bu ürünlerin önemli bir kısmının yapay zeka içermesini bekliyoruz. Elbette bunu yapacak girişimcilere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Varank, son 10 senede küresel eğilimlere bakıldığında yine girişimcilik faaliyetlerinin de yapay zeka gelişmeleriyle hız kazandığını gördüklerine dikkati çekerek derin teknoloji alanlarında kurulan başlangıç firmalarının payının bu sürede 2 katına çıkarak yüzde 45'e yükseldiğini bildirdi. Yapay zeka alanındaki başlangıç firmalarının sadece 2018-2019 döneminde 78 milyar dolara yakın yatırım çektiği bilgisini paylaşan Varank, Türkiye'nin girişimcilik alanında, özellikle de teknoloji tabanlı işlerde büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Varank, gittiği her şehirde, ziyaret ettiği teknoparklarda, Ar-Ge merkezlerinde hatta organize sanayi bölgelerinde çok çarpıcı başarı hikayelerine tanık olduğunu dile getirdi.

Oyun sektöründen biyo-teknolojiye, akıllı malzemelerden perakende sektörüne varıncaya kadar her alanda yenilikçi uygulamalar üzerinde çalışan girişimciler bulunduğunu vurgulayan Varank, bu girişimcilerin önünü açacak politikalara öncelik verdiklerini kaydetti.