banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Varank’ın Acı Günü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın babası Ali Haydar Varank, vefat etti.

Bakan Varank'ın Acı Günü

12 Mart 2023 Pazar 12:11

  1939 yılında Trabzon’un Of ilçesine bağlı Gürpınar köyünde doğan Ali Haydar Varank, İstanbul'da bir süredir hastanede tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Depremden etkilenen bölgelerin sanayi tesislerini incelemek üzere bölgede bulunan Bakan Varank ise acı haberi Malatya’da aldı. Adıyaman’da bugün gerçekleştireceği ziyareti iptal eden Bakan Varank, Gaziantep’ten uçakla İstanbul’a geçti. 
  Ali Haydar Varank, 13 Mart’ta Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında defnedilecek. 
 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Varank
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kızılay’ın 140 Bine Sattığı Çadırı Biz 32 Bine Aldık” Kızılay’ın 140 Bine Sattığı Çadırı Biz...
Bakan Koca: “Hatay’da konteyner hastaneyi Bakanlık olarak 6 Mart’ta devralarak hizmete başladık” Bakan Koca: “Hatay’da konteyner hastaneyi Bakanlık...
Borç Alarak Yaptırdığı Çatısı Uçtu, Dakikalarca Gözyaşı Döktü Borç Alarak Yaptırdığı Çatısı Uçtu, Dakikalarca...
Gezici Muayene Aracı Deprem Bölgesine Gönderildi Gezici Muayene Aracı Deprem Bölgesine Gönderildi
Kadın Girişimciler Kurdukları Marka İle Dünyaya Açılıyor Kadın Girişimciler Kurdukları Marka İle Dünyaya...
Depremin Büyüklüğünü Gözler Önüne Serdi (VİDEOLU HABER) Depremin Büyüklüğünü Gözler Önüne Serdi (VİDEOLU...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Kızılay’ın 140 Bine Sattığı Çadırı...
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş deprem bölgelerini ziyareti kapsamında Malatya’da...

Haberi Oku