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Bakan Yılmaz,"İkili eğitimi kaldıracağız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor. Birlikte Türkiye'de ikili eğitimi kaldıracağız." dedi.

Bakan Yılmaz,

18 Ocak 2018 Perşembe 17:10

Başiskele'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'nda katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 2013 yılında Orta Vadeli Plan'ın Mecliste kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlandığını kaydetti.

Okul öncesi eğitim oranının 5 yaş için yüzde 39 civarındayken, geçen yıl yüzde 58'in üzerine çıktığını ifade eden Yılmaz, brütün yüzde 74'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, bu yıl da okul öncesi eğitimde 5 yaş öncelikli olmak üzere bu belirlenen hedeflerin önüne geçtiklerini dile getirerek, 2015'de yayınlanan Milli Eğitim Strateji Belgesi'nde 2019 sonunda 5 yaş için konulan yüzde 90 hedefine de ulaşılacağını bildirdi.

İkili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının azaltılmasının istendiğini anlatan Yılmaz, "5 milyon 600 bin öğrenci ikili eğitim alırken, şimdi 4 milyon 300 bin öğrenci ikili eğitim alıyor. Oranı ilköğretimde ancak yüzde 57'den yüzde 43'e düştü. Ama Allah nasip ederse 2019 sonuna kadar Kocaeli de dahil yapar mıyız Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ve Valim? Eğer Kocaeli'yi çözersek İstanbul da inşallah ondan sonra gelir. Birlikte Türkiye'de ikili eğitimi kaldıracağız." şeklinde konuştu.

Yılmaz, ikili eğitimi kaliteli eğitim için kaldırmak istediklerini aktararak, "Orta öğretimde 891 bin öğrenci ikili eğitim alırken 2016'da, geçen yıl için söylüyorum 379 bine düştü. Oranı yüzde 36'dan yüzde 7'ye düştü. Birleştirilmiş sınıflarda da 2002 yılında 688 bin öğrenci birleştirilmiş sınıfta eğitim alırken, geçen yıl 154 bin öğrenciye düştü." diye konuştu. 

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