BAKANDAN ESNAFA MÜJDE!

Bakan Ağbal, esnafa 2 müjde verdi

Vergisini düzenli ödeyen ve işyerini kapatan esnafa, Maliye Bakanı Naci Ağbal iki müjde verdi. Bakan Ağbal, ilk müjdeyi "Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerimizin, hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisine yüzde 5 indirim getiren kanun teklifinin görüşmelerine başlıyoruz" diyerek verirken, ikinci müjdeyi de işyerini kapatan esnafa aylık 711 lira ile bin 422 lira arasında maaş verileceğini açıklayarak duyurdu.

Bakan Ağbal, iş yerini kapatan esnafın oluşacak gelir kayıplarını telafi etmek üzere Esnaf Ahilik Sandığı'nın kurulacağını belirterek, şunları kaydetti: "Esnaf, prime esas kazancı üzerinden her ay yüzde 2 prim ödeyecek, biz de yüzde 1 oranında prim ödeyerek sandığa destek olacağız.

İşsiz kalan esnafa primine göre, 711 ile bin 422 lira arasında maaş ödecek." Ağbal, vergisini düzenli ödeyen mükellefleri, inşaat sektörünü ve esnafı ilgilendiren düzenlemenin de hazır olduğunu belirterek, "Karnesi iyi mükelleflerimizin, hesaplanacak gelir veya kurumlar vergisine yüzde 5 indirim getiren kanun teklifinin görüşmelerine başladık" dedi.