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Bakanlardan mektuplara cevap geldi

Darıca Namık Kemal İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri geçtiğimiz günlerde kutlanan Mevlit Kandili öncesi sınıf öğretmenleri rehberliğinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülke büyüklerine mektup gönderdi.

Bakanlardan mektuplara cevap geldi

15 Aralık 2017 Cuma 09:51

Darıca Namık Kemal İlkokulu 1/B sınıfı öğrencileri geçtiğimiz günlerde kutlanan Mevlit Kandili öncesi sınıf öğretmenleri rehberliğinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülke büyüklerine mektup gönderdi. Sınıf öğretmenleri Mustafa Tırınk önderliğinde “Ulaşılamayacak Hiçbir Hedef Yoktur” konulu proje kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Deniz Baykal’a geçmiş olsun dilekleri ile birlikte 1/B sınıfının minikleri mektuplarla dualarını gönderdi.


HEDİYE GÖNDERDİLER


Darıca Namık Kemal İlkokulu 1/B sınıfı öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu hoş etkinliğe Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli kayıtsız kalmadı ve 1/B sınıfı için hediyeler gönderdi. İki bakanın duruma kayıtsız kalmayarak çocuklara hediye göndermesi çocuklar kadar okulda da büyük sevinçle karşılandı. Öğrencilerin emeklerini boşa çıkarmayan bakanlar gönderdikleri hediyelerle çocukları mutlu etmenin yanı sıra ailelerini de gururlandırdı.


SEVİNÇLERİ GÖRÜLMEYE DEĞERDİ


Bakanlardan gelen hediyelerle oldukça mutlu olan 1/B sınıfının miniklerinin sevinçleri görülmeye değerdi. Minikler mektuplarına karşılık olarak sınıflarına hediyeler gönderen Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Milli savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye teşekkür ettiler.

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