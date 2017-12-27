Bakım Çalışmaları Başladı

Kağıthane Belediyesi Çevre Müdürlüğü bünyesinde her yıl düzenli olarak yaptığı site bahçelerinin bakım çalışmalarına bu yıl da devam ediyor.

SİTE BAHÇELERİ BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI





Kağıthane Belediyesi her yıl kış aylarında ilçedeki sitelere sağladığı bahçe bakım hizmeti işlerine devam ediyor. Site yönetimlerinin başvuruları neticesinde belirlenen sitelerde çalışmalarına başlayan Kağıthane Belediyesi toplamda Kağıthane’de bulunan 50 site bahçesine bakım gerçekleştirecek.

Bakım aşamasında sitedeki ağaçların budamalarını yapan ekipler, forum çalışması da gerçekleştirerek bakımını tamamlıyor. Mevsim çiçekleri ile de renklendirilen sitelerden toplanan budama atıkları ise kompost tesislerinde değerlendirilerek gübreye dönüştürülüyor.