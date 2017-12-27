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Bakım Çalışmaları Başladı

Kağıthane Belediyesi Çevre Müdürlüğü bünyesinde her yıl düzenli olarak yaptığı site bahçelerinin bakım çalışmalarına bu yıl da devam ediyor.

Bakım Çalışmaları Başladı

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:29

 SİTE BAHÇELERİ BAKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kağıthane Belediyesi her yıl kış aylarında ilçedeki sitelere sağladığı bahçe bakım hizmeti işlerine devam ediyor. Site yönetimlerinin başvuruları neticesinde belirlenen sitelerde çalışmalarına başlayan Kağıthane Belediyesi toplamda Kağıthane’de bulunan 50 site bahçesine bakım gerçekleştirecek.
Bakım aşamasında sitedeki ağaçların budamalarını yapan ekipler, forum çalışması da gerçekleştirerek bakımını tamamlıyor. Mevsim çiçekleri ile de renklendirilen sitelerden toplanan budama atıkları ise kompost tesislerinde değerlendirilerek gübreye dönüştürülüyor.
Her yıl düzenli olarak ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilen budama ve peyzaj çalışmaları siteleri daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşturuyor.

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