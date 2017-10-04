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Bakkalda ilaç satışına izin yok

İzmit’te bir bakkal dükkanı hakkında ilaç sattığı gerekçesiyle kanuni işlem yapıldı.

Bakkalda ilaç satışına izin yok

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:34

 İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü yetkilileri, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün şikayeti üzerine Yenişehir Mahallesi'nde bir bakkala baskın düzenledi. Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan baskında bakkalda, eczane dışında satışı yasak ilaçlara rastlanıldı. Ekipler Vermidon, Tylot gibi ilaçlara el koyarken, bakkal hakkında da işlem yaptılar. Yetkililer, bakkallarda, büfelerde ve marketlerde ilaç satmanın yasak olduğunu hatırlatarak, “Vatandaşlar ilaçlarını eczanelerden alsınlar. Ağrı kesici de olsa bakkallarda ilaç satışı yasaktır. Sağlık açısından ciddi sorunlarla karşılaşmak istenmiyorsa ilaçların tek satışı yeri olan eczanelerden alınması gerekiyor” dediler.

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