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Bal Ormanları Arıcıların Hizmetinde

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tabiatın mucizevi besinlerinden olan balın üretiminin artması için bütün yurtta uygulamaya koyduğu “Bal Ormanları Eylem Planı” kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Bal Ormanları Arıcıların Hizmetinde

30 Haziran 2017 Cuma 10:16

Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülen çalışmalarla Sakarya ve Kocaeli’nde kurulan toplam 12 bin 300 kovan kapasiteli 13 bal ormanı bölgedeki arıcılığın gelişimine destek sağlıyor.

12 Bin 300 Kovan Kapasiteli, 13 Adet Bal Ormanı Kuruldu

OGM tarafından 10’u Sakarya’da 3’ü Kocaeli’nde olmak üzere tesis edilen toplam 13 adet bal ormanı 29 bin 123 dekar alanı kapsıyor. Bal ormanları ile biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanırken, bal üretiminin artırılmasına da destek olunuyor.

Adapazarı, Akyazı, Hendek, Geyve, Karasu ‘da 18 bin 863 dekarda 8 bin 550 kovan kapasiteli, İzmit ve Gölcük’te 10 bin 260 dekarda 3 bin 750 kovan kapasiteli olarak kurulan 13 bal ormanının yanı sıra bu yıl içerisinde toplam bin dekarlık 750 kovan kapasiteli 2 adet bal ormanı daha tesis edilecek.

 “Vatandaşımız da Devletimiz de Kazanacak”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, bal üretiminde marka oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek “Bal Ormanları Projesi ile her ilimizde bal ormanları kuruyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında ülkemiz, bal üretiminde Dünya ikinciliğine yükseldi. Orman teşkilatımızın özverili çalışmalarıyla bal üretimimizi daha da artıracağız. Böylece vatandaşımız da devletimiz de kazanacak” değerlendirmesinde bulundu.

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