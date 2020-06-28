Balçık Mezarlığı hizmet binası tamamlanıyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nde çalışmalar tamamlanırken çevre düzenlemesinde de sona gelindi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri teker teker hayata geçiriyor. Balçık Mezarlığı’nda büyük bir eksiklik olan Mezarlık Hizmet Binası ve Taziye Evi için göreve gelir gelmez talimat veren ve çalışmaları hemen başlatan Başkan Bıyık, yapımı devam eden mezarlık hizmet binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ile birlikte çevre düzenlemesinin devam ettiği çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, kısa süre içinde Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nin hizmete gireceğini söyledi.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Mezarlık hizmet binası inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürerken Başkan Bıyık da çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için talimat verdi. Hafta sonu Balçık Mezarlığı’na giderek ek hizmet binası çalışmalarını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza bir sözümüz vardı. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız demiştik. Balçık Mezarlığı’na gelen vatandaşlarımızın abdest alıp namaz kılacağı, acısını yaşayabileceği bir alan yoktu. İki katlı mezarlık hizmet binamız tamamlandığında içerisinde erkekler ve kadınlar için ayrı tuvaletler, mescit ve taziye alanı olacak. Gerektiğinde dinlenebileceği ve yakınlarıyla acısını paylaşabileceği bir mekan haline getireceğiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız ve hepsini yerine getirmek için çalışacağız. Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nde çalışmalar artık tamamlanıyor. Çevre düzenlemesinin bitmesinin ardından açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.