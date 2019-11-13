BALÇIK MEZARLIĞI HİZMET BİNASI’NDA SONA GELİNİYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiriyor. Balçık Mezarlığı Hizmet Binası’nda çalışmalar tüm hızıyla sürerken Başkan Bıyık, inşaatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri teker teker hayata geçiriyor. Balçık Mezarlığı’nda büyük bir eksiklik olan Mezarlık Hizmet Binası için göreve gelir gelmez talimat veren ve çalışmaları hemen başlatan Başkan Bıyık, yapımı devam eden mezarlık hizmet binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ TUTACAĞIZ

Geçtiğimiz aylarda temeli atılan mezarlık hizmet binası inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürerken Başkan Bıyık da çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için talimat verdi. AK Parti ilçe Başkanı Ufuk Acay ve başkan yardımcılarıyla birlikte Balçık Mezarlığı’na giderek ek hizmet binası çalışmalarını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza bir sözümüz vardı. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız demiştik. Balçık Mezarlığı’na gelen vatandaşlarımızın abdest alıp namaz kılacağı, acısını yaşayabileceği bir alan yoktu. İki katlı mezarlık hizmet binamız tamamlandığında içerisinde erkekler ve kadınlar için ayrı tuvaletler, mescit ve taziye alanı olacak. Gerektiğinde dinlenebileceği ve yakınlarıyla acısını paylaşabileceği bir mekan haline getireceğiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız ve hepsini yerine getirmek için çalışacağız” diye konuştu.