Balçık Mezarlığı’na Ücretsiz Otobüs Seferleri Yeniden Başladı





Darıca Belediyesi tarafından Balçık Mezarlığı’na düzenlenen ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen ücretsiz otobüs seferleri kademeli normalleşme kararının ardından tekrar başladı. Darıca’dan Balçık Mezarlığı’na ulaşmak isteyenler için Cuma günleri öğleden önce saat 10.00 ve öğleden sonra saat 14.00 olmak üzere iki sefer düzenlenecek. Cumhuriyet Meydanı’ndan kalkacak otobüsler İstasyon Caddesi, Dr. Zeki Acar Caddesi, Gaffar Okkan Caddesi, Lokman Hekim Caddesi, Battal Gazi Caddesi, Aydınlar Caddesi, Atatürk Caddesi ve Aşıroğlu Caddesi gibi Darıca’nın farklı mahallelerinden geçerek duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı’na götürecek. Aynı şekilde otobüsler Balçık’tan vatandaşları Darıca’ya getirecek. Otobüs güzergahı ve durakları için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 737 60 24 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.







