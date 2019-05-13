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Balçık Mezarlığı'na Ücretsiz Ulaşım

Seçim öncesi Darıcalı vatandaşların hafta sonu Balçık Mezarlığı’na otobüs talebine duyarsız kalmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, verdiği sözü yerine getirdi. Bıyk’ın talimatıyla Balçık Mezarlığı’na Pazar günleri de ücretsiz otobüs seferleri başladı.

Balçık Mezarlığı'na Ücretsiz Ulaşım

13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:45

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Balçık Mezarlığı’na Pazar günleri de ücretsiz otobüs seferleri başladı. Vatandaşlardan gelen yoğun talebi yerine getiren Başkan Bıyık, “Seçim öncesi vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi hafta sonu Balçık Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferlerimizi başlattık. Darıcalıların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hafta içi çalışan vatandaşlarımızdan gelen hafta sonu otobüs talebini yerine getirdik. Böylece hem Cuma günleri hem de Pazar günleri Balçık Mezarlığı’na ücretsiz otobüs seferlerimizi başlattık” dedi.

Darıca’da hafta sonu Balçık Mezarlığı’na ulaşmak isteyenler için saat 10.45’te Cumhuriyet Meydanı’ndan kalkacak otobüsler İstasyon Caddesi Tarihi Çınar karşısı, Adnan Menderes Kültür Merkezi, Darıca Park Avm, Bahçelievler Camii, Yayla Pastanesi, Nenehatun Mahallesi Hakmar Önü, Armedica Göz Hastanesi, Deniz Yıldızları Ortaokulu ve Fatih Merkez Camii duraklarından vatandaşları alarak Balçık Mezarlığı’na götürecek.Aynı şekilde otobüsler saat 12.30’da da Balçık’tan vatandaşları Darıca’ya getirecek. Otobüs güzergahı ve durakları için detaylı bilgi almak isteyenlerin 0549 737 60 24 numaralı telefonu arayabileceği belirtildi.

YENİ MEZARLIK HİZMET BİNASI YAPILACAK

Yakın zaman içerisinde yeni mezarlık hizmet binası projesine de başlayacaklarını ifade eden Başkan Bıyık, “Seçim dönemimizde halkımıza söz verdiğimiz şekilde ilçemize her alanda hizmet edeceğiz, insanın doğumundan, ölümüne kadar her daim kaliteli hizmeti gönül belediyeciliği ile hayata geçireceğiz. Seçim Beyannamemizde yapacağımızı beyan ettiğimiz Yeni Mezarlık Hizmet Binası için çalışmalara yakın zamanda başlayacağız. İçerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamda takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemlerinin yer alacağı mezarlık hizmet binası ile vatandaşlarımız son yolculuğuna uğurlanırken yakınları ve akrabaları için bu sürecin zorluklarını en aza indirerek üzüntüsünü paylaşacak, acılarını hafifleteceğiz” diye konuştu.

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