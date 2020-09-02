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Balçık ve Pelitli’de tapu sevinci

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz imar uygulamaları kapsamında Balçık ve Pelitli mahallelerinde tescil işlemleri biten hak malikerine tapularını teslim etti.

Balçık ve Pelitli'de tapu sevinci

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:17

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahallelerdeki tapu sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. İmar uygulamaları kapsamında Balçık ve Pelitli mahallelerinde tescil işlemleri biten bölgelerin tapularını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, maliklerine teslim etti. Başkan Büyükgöz tapuların hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

GÜNDEMDEN ÇIKARACAĞIZ

Tapu teslim töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli konuklar değerli hemşerilerimiz törenimize hoş geldiniz. Göreve geldiğiniz ilk günden itibaren bu konu üzerinde çalışmalarımızı hızla tamamlamayı hedefledik. Pandemi nedeniyle bu süre biraz uzadı. 2021 yılı ortalarında bu konuyu Gebze gündeminden çıkaracağız inşallah. 

SEMBOLİK TÖREN

Bugüne kadar birkaç bölge bitirildi. Bugünkü dağıtacağımız tapularla beraber yaklaşık 1400 hektar yani 14 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmasını tamamlamış oluyoruz. Yaklaşık 7 bin tapu malikinin sorunu çözülmüş oluyor. Bu çalışmaların akabinde, yol ve diğer belediyecilik çalışmalarımızı bu bölgelerde başlatacağız. Pandemi döneminde çalışma özverimizden taviz vermeden çalışma arkadaşlarımız sizlere hizmet ediyor.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün burada 350 hektarlık alanın tapusunu dağıtacağız. Tüm hak maliklerini pandemi nedeniyle törenimizde ağırlayamadık, sembolik bir tören düzenledik. Bugün 2500 vatandaşımızın daha tapu sorunu çözüldü. Sizlere törenimize katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun”  ifadelerini kullandı. 

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