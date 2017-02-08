GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...

Kandıra’da balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı.

Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...

08 Şubat 2017 Çarşamba 22:14


Kandıra Kefken’de balık tutmak için açılan balıkçılar ilginç bir olayla karşılaştı. Tekne ile limandan açılan balıkçılar Karadeniz açıklarında ağlarını bırakıp beklemeye başladı. Bir süre sonra ağları çekmeye çalışan balıkçılar, denizden hiç beklemedikleri bir şeyin çıktığı gördü. Balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı. Danayı ağlarında gören balıkçılar neye uğradığını şaşırdı. Dananın nasıl bu kadar açığa geldiği bilinmiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Balık Ağına öyle Bir şey Takıldı Ki...
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine ziyaret
Soğuklar geri dönüyor! Soğuklar geri dönüyor!
2 Evladını Öldürdü! 2 Evladını Öldürdü!
EL BAB' ta ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT,15 YARALI EL BAB' ta ÇATIŞMA: 2 ŞEHİT,15 YARALI
Vali ve Sanayicilere Büyük Görev Vali ve Sanayicilere Büyük Görev
ART ARDA 2 DEPREM DAHA! ART ARDA 2 DEPREM DAHA!
Yukarı Çık

banner198

Bakan Işık'tan 'İslam İttifakı' merkezine...
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giden Milli Savunma Bakanı Işık, 41 ülkenin üye olduğu 'Teröre Karşı...

Haberi Oku