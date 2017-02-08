Balık ağına öyle bir şey takıldı ki...

Kandıra Kefken’de balık tutmak için açılan balıkçılar ilginç bir olayla karşılaştı. Tekne ile limandan açılan balıkçılar Karadeniz açıklarında ağlarını bırakıp beklemeye başladı. Bir süre sonra ağları çekmeye çalışan balıkçılar, denizden hiç beklemedikleri bir şeyin çıktığı gördü. Balıkçıların ağına yaklaşık 700 kiloluk bir dana takıldı. Danayı ağlarında gören balıkçılar neye uğradığını şaşırdı. Dananın nasıl bu kadar açığa geldiği bilinmiyor.