Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde deniz mahsullerinin gıda mevzuatına uygun şartlarda satılıp satılmadığı, iş yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğu, satılan balıkların boylarının ve zamanlarının uygunluğu ile işletmenin sahip olması gereken belgeler yönünden gerekli kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilen iş yerlerine uyarı ve ikazlar yapılırken, bu tür denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edileceğinin altı çizildi.
Balıkçılar Denetim Altında
DARICA’DA BALIKÇILAR DENETİM ALTINDA
Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde deniz mahsullerinin gıda mevzuatına uygun şartlarda satılıp satılmadığı, iş yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğu, satılan balıkların boylarının ve zamanlarının uygunluğu ile işletmenin sahip olması gereken belgeler yönünden gerekli kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilen iş yerlerine uyarı ve ikazlar yapılırken, bu tür denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edileceğinin altı çizildi.