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Balıkçılar Denetim Altında

DARICA’DA BALIKÇILAR DENETİM ALTINDA

Balıkçılar Denetim Altında

25 Eylül 2017 Pazartesi 12:11

 Tezgahlarda balık satışlarının başlaması ile birlikte Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri  pazar yerlerinde ve sabit balık satış yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde deniz mahsullerinin gıda mevzuatına uygun şartlarda satılıp satılmadığı, iş yerlerinin hijyen şartlarına uygunluğu, satılan balıkların boylarının ve zamanlarının uygunluğu ile işletmenin sahip olması gereken belgeler yönünden gerekli kontroller yapıldı. Yapılan denetimlerde eksiklikler tespit edilen iş yerlerine uyarı ve ikazlar yapılırken, bu tür denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edileceğinin altı çizildi.
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