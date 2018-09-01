Balıkçılar palamut ve istavritle döndü

“7 TEKNEYLE DENİZE AÇILDILAR, 3 TON BALIK İLE DÖNDÜLER”
Karamürsel ilçesinde yeni av sezonu hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, Ereğli sahilinde edilen duaların ardından sezonun bereketli geçmesi için dua ederek denize açıldı. Balıkçı barınağından saat 21.00'de 7 tekneyle denize açılan balıkçılar, Ereğli balık haline palamut, mezgit, istavrit, sardalya ve hamsi ile döndü. İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir'in yaptığı duanın ardından AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
“IŞIK, TÜRKİYE’NİN İKİNCİ BÜYÜK BALIK MEZATINI BAŞLATTI”
Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, daha sonra kendisine verilen düdüğü çalarak Türkiye'nin en büyük ikinci balık halinde sezonun ilk mezatını başlattı. Kasalara doldurulan balıkların açık arttırma usulüyle satılması, renkli görüntüler oluşturdu. Mezata taşınan yaklaşık 3 ton balık, kısa sürede alıcı buldu. Sezonun ilk avı sonrası palamudun çifti 15-30, istavritin kasası 300-350, sardalyanın kasası 250-300, hamsinin kasası 100, tekirin kilosu 30, iskorpitin kasası 100, turna mezgitin kasası 120-150, zargananın kasası 150 liradan alıcı buldu.