Balıkçıların Yeni Yerleri Belli Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahilde balıkçılar için yapılan yeni balık satış yerinin ihalesi gerçekleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit sahilinde Kumkapı Balık lokantaları bölgesi yanındaki alanda yapımı devam eden yeni Balık Pazarı’ndaki 7 balıkçı dükkanı ve 2 manav dükkanı için ihale yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı salonunda gerçekleştirilen açık usul ihalede, balıkçı dükkânlarının muhammen aylık kira bedeli bin 500 TL + KDV, manav dükkânlarının muhammen aylık kira bedeli ise 1000 TL + KDV olarak satışa sunuldu. İhaleye eski balık pazarındaki dükkan sahipleri katıldı.

7 ADET BALIKÇI DÜKKANI

Uzun yıllardır Halkevi mevkiinde bulunan balık pazarı, yakında yeni yerine taşınacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde yer alan balıkçı lokantalarının yanındaki boş alana yapılan yeni balık pazarındaki dükkanlar, 3 yıllığına kiralanmak üzere ihale gerçekleştirildi. Balık pazarında bulunan 7 adet balıkçı dükkanının kiralama ihalesine katılan; Hamdi Binekoğlu, Hasret Sevimli, Hafiye Şahin, Muhittin Demirtürkan, İbrahim Güven, Mehmet Balcı ve Güngör Soğuksu bin 550 TL + KDV teklif verdi.

2 MANAV DÜKKANI

Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit sahilinde yapım çalışmaları devam eden Balık Pazarı’ndaki iki adet manav dükkânı 3 yıllığını kiralanmak üzere ihale gerçekleştirildi. 1000 TL + KDV muhammen bedeli olan dükkanların ihalesine; Şaban Ateş ve Levent Tukuş LTD. ŞTİ. katılarak bin 50 TL + KDV teklif verdi.

KOLAY ULAŞIM

Yeni balık satış yeri inşası bittiğinde Halk Evi’nde faaliyet gösteren balıkçılar buraya taşınacak. Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla hizmet verecek. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekanıyla yeni satış yeri vatandaşların sezon boyunca uğrak mekanı olacak. Yapım çalışmaları süren satış yerinin yeni sezonda hizmete girmesi planlanıyor.

OTOPARKIN YANINDA

Bin metrekare alan üzerinde kurulan balık satış yerinin sahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacaklar. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecekler.

9 SATIŞ BÖLÜMÜ

Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplam inşaat alanı da 825 metrekare. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü ve iki adet de manav dükkanı yer alıyor. Her bir balık satış bölümü 70 metrekare alana sahip.