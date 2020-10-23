Balıklar Bu Kez Darıca Sahilinden Denize Salındı

Türkiye’nin en büyük doğal limanlarından biri konumunda olan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin son 16 yılda gerçekleştirdiği bakım ve temizlik çalışmaları ile tarihteki benzersiz güzelliğine kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, canlı popülasyonunu arttırmak için daha önce “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” kapsamında binlerce balığı Körfez Denizi ile buluşturmuştu. Projenin devamı olan üçüncü aşamasında balıklar bu kez salma töreni ile Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’ndan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen ile birlikte denize bırakıldı.

YOĞUN KATILIM

Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı’nda gerçekleştirilen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dünya Dalış Rekortmeni Milli Sporcu Şahika Ercümen, kurum temsilcileri, protokol ve vatandaşlar katıldı.

LEVREK VE KALKAN YAVRULARI DENİZ İLE BULUŞTU

İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Projenin üçüncü aşamasında yüzlerce Levrek ve Kalkan yavruları Darıca sahilinden deniz ile buluştu.

“BİR DAMLA ATIK SU, ARITILMADAN DENİZE BIRAKILMIYOR”

Böylesine güzel bir programda bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Bu arkamızdaki tablo bizim için bir gurur vesilesi. Çünkü biz yaptığımız çalışmalarda günümüzü düşünürken aynı zamanda yarınlarımızı da düşünerek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizler ecdadımız gibi doğasına ve mekanına temiz bakan bir nesil olmalıyız. Biz İzmit Körfezimizi korumak için şehrimizin birçok noktasına arıtma tesisi kurduk. Şehir genelinde 23 adet arıtma tesisimiz bulunuyor. Gururla söylüyorum Kocaeli, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek yüzde yüz arıtma yapılarak suyun ortama bırakıldığı bir şehirdir. Bir damla atık su arıtılmadan denize ulaşamıyor. Türkiye’de ilk olarak, bir belediye bunu yüzde yüz başardı.” şeklinde konuştu.

KÖRFEZDEKİ ÇEŞİTLİLİK ARTIYOR

Başkan Büyükakın, “Şehrimizde 6 adet mavi bayraklı plajımız bulunuyor. Körfezimizin temiz olduğu ve temizliğinin her zaman yapıldığı, biz tekneler ile seyahet ederken veya sahilde otururken gördüğümüz yunuslardan anlıyoruz. Sahillerde bizlere şov yapan yunuslardan denizlerimizin temiz olduğunu görebiliyoruz. Körfezin temizlenmesi ile buradaki eko çeşitlilikte artışlar oldu. Balıklandırma projemiz kapsamında daha önceden denize bıraktığımız balıklar yavru balıklardı. Şimdi buradan bırakacağımız balıklar ise 600 ve 400 gram civarındalar. Buradaki çalışmamız ile Körfezimizdeki çeşitliliği arttırıyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ GURUR DUYACAK”

Deniz uçağımızla da Körfezimizi kontrol ediyoruz.” diyen başkan Büyükakın sözlerine şu şekilde bitirdi.” Körfezimizi kirletenlere göz açtırmıyoruz. Son 14 cezanın bedeli 13 milyon lira oldu. Körfezimize acımayana biz de acımıyoruz. Deniz uçağımızla Körfezimizi korumaya devam edeceğiz. Gururumuz olan Şahika hanımın yaptığı dalışla birlikte de Körfezimizin temizliğini tescil etmiş olacağız. Gelecekte çocuklarımızın gurur duyduğu bir şehrimiz olacak”

“İZMİT KÖRFEZİ DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRİLDİ”

Balık salma töreninde konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetim ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, “Bizler genel müdürlük olarak vatandaşlarımızın sağlıklı ve dengeli bir şekilde su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla ticari ve sportif balıkçılığında desteklenmesi için ülke cabında 70 yıldır balıklandırma yapıyoruz. Gerçekten de Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz aldığı sorumluluk ile İzmit Körfezini çok daha yaşanabilir hale getirdi. Bununla da yetinmeyip balıkçılarımıza ve eko sisteme destek olmak için balıklandırma projesini hayata geçirdi” ifadelerini kullandı.

“KÖRFEZİMİZ BALIKLARA VE İNSANLARIMIZA YUVA OLMAYA BAŞLADI”

Balıklandırma projesine destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Sizlerin de gördüğü gibi eski Darıca ile şuanki Darıca arasında kıyaslama yapıldığında fark ortaya çıkıyor. Eskiden Körfez’de bırakın balık sayısını zenginleştirmeyi, balık tutmakta imkansızlıkları yaşıyorduk. Çok daha evveliyatında kirli bir körfezimiz vardı. Yapılan sistemli çalışmalar ile temizlenen körfezimiz hem balıklara hem de insanlara yuva olmaya başladı” dedi.

BALIKLANDIRMA PROJESİNİN ÜÇÜNCÜ AŞAMASI

İzmit Körfezi’ndeki canlı popülasyonunun arttırılması için başlatılan balıklandırma projesi üçüncü aşaması ile Darıca sahilinde gerçekleştirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında 2017 yılında Değirmendere ve 2018 yılında Karamürsel Sahillerinden balıklar denize binlerce balık bırakılmıştı. Proje kapsamında çevre bilincinin ve farkındalığının arttırılması, mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması hedefleniyor. Ayrıca bölgenin ekonomik gelişmesi, amatör balıkçılığa katkı sağlanması ve halkın denizden faydalanması hedefiyle “İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi” çalışmaları sürdürülüyor.

































