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Balkan Türklerinden Çiftçi’ye Ziyaret

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Çayırova Şube Başkanı Hüsnü Öztürk ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Balkan Türklerinden Çiftçi'ye Ziyaret

27 Mayıs 2021 Perşembe 15:41

 Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette derneğin çalışmaları hakkında Başkan Çiftçi’ye bilgiler veren Dernek Başkanı Hüsnü Öztürk,  hemşehrilerinin yoğun olarak yaşadığı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan trafo duvarına, Balkan Türklerinin direnişinin sembol isimlerinden Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu, Dr. Sadık Ahmet ve Türkan Bebek’in resimlerinin yapılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek Başkan Çiftçi’ye, bölge halkı adına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasına başlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’nın güzelliğine güzellik katan çalışmayla hem görüntü kirliliğinin önüne geçtiklerini hem de simgesel isimleri ve ülkemizin gelecek hedeflerini duvarlara çizdiklerini ifade etti. Soydaşlarımızın direnişinin sembol isimlerinden Efsane Haltercimiz Naim Süleymanoğlu, Dr. Sadık Ahmet ve Türkan Bebeği de resmederek ölümsüzleştirdiklerini  ve geçmişi geleceğe taşıdıklarını sözlerine ekledi.




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